Résultats prometteurs de l'Avigan® pour le traitement des patients atteints de COVID au Japon

L'étude clinique de phase III qui vient de s'achever ouvre la voie à une demande d'approbation

DUBAI, EAU, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions de soins de santé Global Response Aid (GRA) et Dr. Reddy's Laboratories (NYSE : RDY) ont annoncé que le médicament antiviral Avigan® avait donné des résultats prometteurs lors d'une étude clinique de phase III en simple insu, contrôlée par placebo, menée au Japon avec l'appui de FujiFilm Toyama Chemical.

Les patients présentant des symptômes de COVID-19 qui ont reçu l'Avigan® se sont rétablis 2,8 jours plus tôt, en moyenne, par rapport au groupe de contrôle. L'analyse a montré que les patients à qui on avait administré l'Avigan® avaient une probabilité statistiquement plus élevée de guérir que les patients qui n'avaient pas reçu le médicament.

L'étude a porté sur 156 patients hospitalisés présentant une pneumonie due à la COVID-19 et répartis en deux groupes. Les patients du premier groupe ont reçu l'Avigan®. Les patients du second groupe ont reçu un placebo d'apparence identique. Un pourcentage statistiquement significatif des patients du groupe ayant reçu l'Avigan® a montré une réduction rapide de la charge virale.

L'étude visait à mesurer la disparition des symptômes de pneumonie et de COVID-19. Elle a consisté à surveiller la température, la saturation en oxygène et l'imagerie pulmonaire des patients. Le délai d'atténuation des symptômes a été mesuré entre la première administration du médicament (ou du placebo) et le moment où les symptômes induits par le SARS-COV-2 sont devenus indétectables.

La réduction du temps de guérison diminue le risque de complications chez les patients et, surtout, réduit considérablement le risque de propagation du virus par un patient. Les derniers résultats laissent entrevoir la possibilité d'un traitement ambulatoire pour les patients présentant des cas légers ou modérés de COVID-19, ce qui pourrait également contribuer à ralentir la propagation de la pandémie.

L'Avigan®, qui contient le principe actif Favipiravir, a été développé par FujiFilm Toyama Chemical dans les années 1990 pour traiter les cas de grippe. GRA, Dr. Reddy's Laboratories et FujiFilm Toyama ont récemment conclu un accord de licence mondial couvrant la production, la commercialisation et la distribution de l'Avigan®.

Les résultats de l'essai japonais semblent montrer que l'Avigan® serait efficace pour empêcher les patients atteints de COVID-19 à un stade clinique léger de passer à un stade clinique plus grave ou critique de la maladie, et pour accélérer la guérison des symptômes de COVID-19.

Le PDG de GRA, Mitch Wilson, a déclaré que l'étude FujiFilm Toyama représente une percée dans la lutte contre la COVID-19, et ouvre la voie à l'approbation de l'Avigan® comme traitement contre la COVID-19 au Japon. Le médicament est déjà approuvé en Inde, en Russie, en Indonésie et dans d'autres pays du monde.

« Les résultats de cette étude universitaire constituent la preuve dont nous avons tous besoin pour lutter contre cette pandémie », a déclaré M. Wilson. « Nous travaillons activement avec les régulateurs afin d'accélérer l'approbation sur les principaux marchés. Comme l'Avigan® se présente sous forme de pilule, le médicament peut être auto-administré à domicile, ce qui réduit la prise en charge des patients dans les hôpitaux et par le personnel médical. En outre, l'Avigan® ne nécessite pas de transport ou de stockage réfrigérés, ce qui facilite grandement la distribution rapide du médicament dans les pays et sur les marchés où les infrastructures de stockage réfrigéré sont limitées. »

L'Avigan® fait l'objet d'essais cliniques sur des patients atteints de COVID-19 dans plusieurs pays. Il a été utilisé pour traiter des patients contaminés dans le cadre d'études menées dans la province chinoise du Hubei, sous la direction de l'hôpital de l'amitié Chine-Japon. Il est actuellement testé aux États-Unis dans le cadre d'une étude de phase II multi-sites impliquant des patients initialement hospitalisés ; cet essai est financé par FujiFilm Toyama Chemical. Il fait également l'objet d'une étude de phase II lancée par des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Stanford sur des sujets présentant une forme légère ou asymptomatique de COVID-19.

Le comprimé Avigan® a été approuvé pour la fabrication et la vente au Japon en 2014 en tant que médicament anti-viral contre la grippe. L'utilisation de ce médicament doit être envisagée uniquement en cas de nouveaux foyers d'infections grippales ou de foyers réémergents pour lesquels d'autres médicaments antiviraux contre la grippe ne sont pas efficaces ou le sont insuffisamment. Le gouvernement japonais décide d'utiliser le médicament comme contre-mesure dans ces cas de virus grippaux.

GRA est une société basée à Dubaï, fondée par le leader mondial de la logistique Agility (KSE : AGLTY) et la société de biotechnologie AiPHARMA afin de fournir et concevoir des produits et services certifiés de diagnostic, de test et de protection utilisés dans la détection, le traitement et la prévention de la COVID-19 et d'autres menaces de santé publique.

À propos de Global Response Aid (GRA)

Global Response Aid, basée à Dubaï, fournit des solutions aux problèmes de santé publique. GRA a été fondée par Agility, leader mondial de la logistique, et la société de biotechnologie AiPHARMA afin de fournir et concevoir des produits et services certifiés de diagnostic, de test et de protection utilisés dans la détection, le traitement et la prévention de la COVID-19 et d'autres menaces de santé publique. GRA travaille avec des fabricants de confiance pour trouver des produits sûrs et efficaces pour les gouvernements, les autorités sanitaires et les institutions publiques, les établissements médicaux de première ligne, les ONG et les entreprises qui cherchent à protéger leurs travailleurs et leurs lieux de travail. Les produits de GRA comprennent des ventilateurs, des équipements de détection thermique, des thermomètres, des masques, des lunettes de protection, des combinaisons de protection, des gants en nitrile, des produits de nettoyage et d'hygiène et des kits de test au point de service. L'application pour téléphone portable de GRA permet d'arrêter la propagation des virus grâce à un système communautaire de suivi des contacts et d'alertes. GRA déploie également des véhicules de diagnostic mobiles et forme des équipes qui effectuent des tests COVID-19 dans les écoles et sur les lieux de travail.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.dubaiglobalconnect.com.

À propos de FUJIFILM

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. mène des recherches, développe, fabrique et vend des produits radiopharmaceutiques et des produits pharmaceutiques à petites molécules. En étroite collaboration avec FUJIFILM Corporation, l'entreprise ambitionne de développer des produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques innovants, ainsi que des médicaments thérapeutiques ayant des mécanismes d'action uniques dans les domaines de l'oncologie, des maladies du système nerveux central et des maladies infectieuses où il existe encore d'importants besoins médicaux non satisfaits. Elle travaille également à la mise au point de nouveaux médicaments utilisant les technologies des systèmes de délivrance de médicaments (DDS), conçus pour délivrer la quantité requise d'un médicament en temps voulu dans la zone spécifique du corps. Explorant la synergie avec les dispositifs de diagnostic in vitro et les réactifs appartenant aux sociétés du groupe Fujifilm, la société élargira son offre de solutions complètes, du diagnostic au traitement. FUJIFILM Toyama Chemical a étendu ses domaines d'activité aux solutions IdO médicales, notamment un système d'aide au travail d'audit de la distribution de médicaments par les pharmaciens, et un dispositif de transport qui permet un contrôle strict de la température adapté aux produits sanguins, aux cellules et aux tissus utilisés en médecine régénérative. Grâce au développement et à la fourniture de nouveaux médicaments et produits de haute qualité et à forte valeur ajoutée qui soutiennent les milieux cliniques, FUJIFILM Toyama Chemical s'efforce de résoudre divers problèmes sociaux et de contribuer à l'amélioration de la médecine et de la qualité de vie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.dubaiglobalconnect.com.

À propos de Dr Reddy

À propos de Dr. Reddy's : Dr Reddy's Laboratories Ltd. (ESB : 500124, NSE : DRREDDY,NYSE : RDY) est une société pharmaceutique intégrée qui s'engage à fournir des médicaments abordables et innovants pour une vie plus saine. Grâce à ses trois activités – Services pharmaceutiques et principes actifs, Génériques mondiaux et Produits propriétaires – Dr. Reddy's propose un portefeuille de produits et de services comprenant des API, des services pharmaceutiques personnalisés, des génériques, des biosimilaires et des formulations différenciées. Nos principaux domaines thérapeutiques sont les suivants : gastro-entérologie, médecine cardiovasculaire, diabétologie, oncologie, gestion de la douleur et dermatologie. Dr Reddy's est présent sur les marchés du monde entier. Nos principaux marchés sont les États-Unis, l'Inde, la Russie et les pays de la CEI, ainsi que l'Europe.

Pour de plus amples informations, consultez le sitewww.drreddys.com

À propos d'AiPharma

AiPHARMA est une société de biotechnologie en phase de démarrage qui possède des bureaux régionaux à Boston, Dubaï, Tokyo, Singapour et Hong Kong. Aipharma adopte une approche scientifique extrêmement interdisciplinaire, avec des services s'appuyant sur les travaux de laboratoires universitaires de pointe en biophysique et en conception algorithmique qui permettent d'accélérer la recherche et le développement des sciences de la vie dans le but d'améliorer la santé humaine. L'entreprise tire parti de l'apprentissage automatique et de l'automatisation pour construire des plateformes pour la science à grande échelle. Reposant sur les disciplines d'ingénierie, la plateforme technologique de l'entreprise intègre verticalement du matériel, des logiciels, de la bioinformatique, de la chimie et de la biologie moléculaire propriétaires pour faire progresser la recherche fondamentale, la validation des cibles et les essais cliniques.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.aipharmalab.com

À propos d'Agility

Agility est une entreprise de logistique mondiale dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 5,2 milliards de dollars et qui emploie plus de 26 000 personnes dans plus de 100 pays. Comptant parmi les principaux fournisseurs mondiaux de services de transport et de logistique contractuelle, ce leader technologique et investisseur cherche à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Agility est un pionnier dans les marchés émergents et l'un des plus grands propriétaires privés et promoteurs de parcs d'entreposage et d'industrie légère au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Les filiales d'Agility sont actives dans les domaines de la logistique des carburants, des services aéroportuaires, de l'immobilier commercial et de la gestion d'installations, de la numérisation des douanes et des services d'infrastructure à distance.

Déclaration prospective -- Le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives, au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, notamment la possibilité de résultats défavorables des essais cliniques impliquant l'Avigan® et l'éventualité qu'un ou plusieurs de ces essais ne puissent être menés à bien ou ne puissent l'être dans les délais actuellement prévus. En outre, il est possible que GRA et Dr Reddy's prennent la décision stratégique d'interrompre le développement de l'Avigan®. Par conséquent, l'Avigan® pourrait ne jamais être commercialisé avec succès. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs pourraient entraîner une divergence sensible entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les déclarations prospectives. Il est conseillé au lecteur de ne pas se fier à ces énoncés de nature prospective. Ces risques et d'autres risques sont décrits en détail dans le rapport annuel de Dr Reddy sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant au 31 décembre 2019, tel que déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Toutes les informations prospectives reposent sur les informations dont dispose actuellement GRA, et GRA décline toute obligation d'actualisation de ces déclarations prospectives.

SOURCE Agility