Retail Inkjet Solutions (RIS) est disponible dans tous les magasins Cora français

« RIS est ravi que Cora ait choisi d'investir dans nos équipements InkCenter® afin de les déployer dans toute la France. Nous allons ainsi pouvoir étendre notre réseau de service de recharge d'encre en Europe, » a déclaré David Lenny, Président et PDG de RIS. « Ensemble, RIS et Cora vont mettre à la disposition de leurs clients des produits de qualité et respectueux de l'environnement à des tarifs avantageux. Les RIS InkCenters permettront aux clients de faire recharger leurs cartouches vides d'encre de haute qualité et à très haute résolution d'impression pendant qu'ils poursuivent leurs achats. »

Vince Hormovitis, vice-président du développement commercial chez RIS, a ajouté : « Nous sommes très heureux de nouer ce nouveau partenariat avec Cora. L'équipe de direction de Cora s'engage à fournir des services d'exception à ses fidèles clients. Le RIS InkCenter® intègre un nouveau service à son offre : le rechargement professionnel de cartouches d'encre à des prix très avantageux par rapport au coût élevé de l'encre de marque. Ce nouveau service fera de Cora un "lieu privilégié de la recharge d'encre". Ce service de remplissage d'encre sera proposé dans tous les sites Cora dans les prochains mois. Nous attendons cette échéance avec impatience. »

Le concept de RIS est novateur : les clients déposent leurs cartouches d'encre vides à la borne RIS InkCenter® du magasin, qui sont traitées par un employé habilité pendant que les clients poursuivent leurs achats. Ces derniers récupèreront ainsi une recharge d'encre écologique de haute qualité et réaliseront jusqu'à 70 % d'économie par rapport au coût d'achat d'une nouvelle cartouche. Cette étape importante de l'entreprise fait suite à d'autres extensions récentes en France. Au cours des prochaines années, RIS a d'ailleurs pour objectif d'accroître sa présence dans de nombreux pays européens.

À propos de RIS :

Retail Inkjet Solutions, Inc. Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est le leader des services de recharge de cartouches à jet d'encre en magasin. Le kiosque RIS InkCenter® breveté est déployé chez plus de 600 détaillants participants aux États-Unis, au Canada et en Europe, parmi eux Costco Wholesale, Auchan, Cora, Sam's Club, Fry's Electronics, Boulanger, E.Leclerc, Schiever, Intermarché, Saturn, et certaines bibliothèques universitaires. RIS offre un service de qualité inégalée à ses clients tout en leur permettant de réaliser jusqu'à 70 % d'économies. Les kiosques InkCenter® s'intègrent parfaitement aux environnements de vente au détail, offrant ainsi une expérience client exceptionnelle. La société RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs HP avec l'ambition de créer une meilleure solution d'impression à moindre coût. Son siège social est situé à Carlsbad en Californie. Pour en savoir plus sur RIS, rendez-vous sur le site www.Go2RIS.com

À propos de Cora

Cora exploite 60 hypermarchés en France, principalement dans le nord et l'est du pays. La société emploie plus de 15 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards d'euros. Certaines de ses principales gammes de produits comprennent des produits d'épicerie, des desserts, des boissons, des produits gastronomiques, des appareils électroménagers, des jouets, de l'équipement de jardin et des trousses de bricolage, ainsi que des billets d'événements, des magazines, des services de voyage et des services de développement photo. Pour en savoir plus sur Cora, rendez-vous sur le site www.cora.fr

