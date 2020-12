Retrospectiva de los CDC en 2020

La lucha contra la pandemia de la COVID-19

Se acerca el final del año 2020, y los casos y muertes por la COVID-19 siguen aumentando en los Estados Unidos. Esta es la pandemia más fuerte que han tenido que enfrentar los estadounidenses en más de 100 años. Los CDC urgen a todas las personas a ayudar a detener la propagación de este nuevo virus tan peligroso quedándose en casa si es posible, utilizando tapabocas, conservando seis pies de distanciamiento con los demás, evitando las multitudes, evitando estar en lugares sin ventilación y lavándose las manos constantemente.

Estados Unidos está entrando a una fase decisiva en la respuesta a la COVID-19. De la mano con aliados federales, estatales, locales y de otros sectores, los CDC han realizado inversiones para asegurar una infraestructura sólida que permita a los estados alistarse para administrar las vacunas. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno federal ha trabajado para que una vacuna contra la COVID-19 esté disponible tan pronto como sea posible.

Los CDC están al frente de la lucha contra la COVID-19, desempeñando un papel vital en la respuesta de Estados Unidos a la pandemia. La respuesta de los CDC a la COVID-19 ha sido el despliegue de mayor envergadura en toda su historia.

RESUMEN DE LA RESPUESTA DE LOS CDC A LA COVID-19

La respuesta de los CDC a la COVID-19 no tiene precedentes. Unas cuantas cifras empiezan a contar la historia:

7,800 funcionarios de los CDC han apoyado la respuesta al brote

funcionarios de los CDC han apoyado la respuesta al brote 1,423 facilitadores de los CDC han adelantado 2,619 implementaciones en 230 ciudades de los Estados Unidos y del exterior.

facilitadores de los CDC han adelantado implementaciones en ciudades de los Estados Unidos y del exterior. 186 estudios de COVID-19 (y hay más en curso) se han publicado en el reporte semanal de morbilidad y mortalidad (Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWR) de los CDC

estudios de COVID-19 (y hay más en curso) se han publicado en el reporte semanal de morbilidad y mortalidad MMWR) de los CDC 27 convocatorias y seminarios web de actividad de divulgación y comunicación con personal médico (Clinician Outreach and Communication Activity, COCA) congregaron a más de 250,000 participantes de la comunidad médica

actividad de divulgación y comunicación con personal médico (Clinician Outreach and Communication Activity, COCA) congregaron a más de participantes de la comunidad médica Las personas han utilizado más de 38 millones de veces el servicio online de autochequeo para Coronavirus de los CDC

de veces el servicio online de autochequeo para Coronavirus de los CDC Más de 596,000 llamadas y correos electrónicos a la línea CDC-INFO

llamadas y correos electrónicos a la línea CDC-INFO Los CDC han recibido más de 40,000 consultas de médicos, profesionales en enfermería y demás personal clínico, así como de otros departamentos sanitarios

consultas de médicos, profesionales en enfermería y demás personal clínico, así como de otros departamentos sanitarios Más de 2,700 millones de impresiones en redes sociales sobre 8,100 publicaciones de los CDC acerca del brote

de impresiones en redes sociales sobre publicaciones de los CDC acerca del brote Las personas han visualizado información sobre la COVID 2,000 millones de veces en los sitios web de los CDC

Como lo declaró Robert R. Redfield, director de los CDC: "Este es el siguiente paso en nuestro trabajo para proteger a los estadounidenses, reducir el impacto de la pandemia de COVID-19 y ayudar a restaurar algo de normalidad a nuestras vidas y a nuestro país".

Detener la epidemia de VIH

Existe una necesidad urgente de lograr que más personas portadoras del VIH reciban un diagnóstico temprano y cuidados y tratamiento de forma continuada. Cada año, miles de estadounidenses siguen muriendo a causa del VIH y se presentan más de 36,000 nuevas transmisiones. El impacto es aún mayor para determinados grupos.

En la actualidad contamos con las herramientas, los conocimientos y la oportunidad de acabar con la epidemia de VIH en los Estados Unidos.

Como parte de la iniciativa federal Terminar con la epidemia del VIH: un plan para los Estados Unidos (Ending the HIV Epidemic: A Plan for America, EHE), los CDC adjudicaron $109 millones a departamentos de salud estatales y locales para su ejecución en 57 áreas prioritarias. Un estudio de los CDC publicado en noviembre de 2020 destacó que la inversión en diagnóstico, atención y tratamiento para el VIH genera avances no solo en la reducción de la tasa de mortalidad asociada al VIH, sino también en la disminución de las desigualdades raciales y étnicas relacionadas con la mortalidad por VIH. A través de profundos y permanentes esfuerzos, la iniciativa EHE proyectada para varios años busca que las nuevas transmisiones de VIH en los Estados Unidos se reduzcan al menos en un 90 % para el año 2030.

El comienzo de una nueva era para la salud pública: Iniciativa de modernización de información sobre la salud pública (Public Health Data Modernization Initiative, DMI) de los CDC

Con gran frecuencia, detectar amenazas para la salud implica esperar hasta que una cantidad suficiente de personas reporten la misma enfermedad o lesión para que las autoridades de salud pública se percaten de la reincidencia. Estamos trabajando para corregir esta situación.

En la actualidad, las autoridades en salud pública cada vez están más cerca de identificar brotes y otras amenazas para la salud en tiempo real, antes de que estos se propaguen ampliamente. Lograr esto requiere recopilar, elaborar y actuar sobre múltiples tipos de información proveniente de diversas fuentes.

Las nuevas inversiones que se dieron en el año fiscal 2020 con la financiación suplementaria derivada de la ley de ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES), les permitió a los CDC fortalecer la infraestructura de información y vigilancia de la salud pública de los Estados Unidos a través del lanzamiento de la iniciativa de modernización de información sobre la salud pública (DMI) en toda la agencia.

Esta estrategia transformadora y transversal acelerará la protección de la vida de las personas a través de la prevención, así como la capacidad de respuesta, por medio de:

Identificar las causas de un brote a nivel nacional de lesión pulmonar: la EVALI

En agosto de 2019, los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), los Institutos Nacionales de Salud (NIH), diferentes departamentos de salud a nivel estatal y local, y diversos actores clínicos y de salud pública iniciaron la investigación sobre un brote a nivel nacional de una lesión pulmonar (EVALI) asociada al uso de cigarrillos electrónicos o de productos de vapeo. A febrero de 2020 se documentaron más de 2,800 casos de EVALI en el país, y cerca de 70 personas murieron de EVALI durante ese periodo.

A finales de 2019, los CDC lograron un avance crítico en la identificación de la causa probable de la EVALI. Los datos apuntaron al responsable de la EVALI: el acetato de vitamina E (un aditivo utilizado en insumos para cigarrillos electrónicos o de vapeo que contienen THC), que se encontró en las emisiones del producto y en muestras de fluidos pulmonares tomadas de pacientes con EVALI.

En febrero de 2020, los CDC publicaron en el New England Journal of Medicine su estudio definitivo sobre los hallazgos en los fluidos pulmonares, que confirmó la asociación entre el acetato de vitamina E y la EVALI.

Desde que se identificó la principal causa de la EVALI y se iniciaron los esfuerzos por parte de los CDC y otros aliados en salud pública para educar al público acerca de los riesgos de esta enfermedad, los casos han decrecido en forma dramática desde su pico en septiembre de 2019.

Erradicar la enfermedad del Ébola de la República Democrática del Congo (RDC)

La enfermedad del Ébola, una fiebre hemorrágica mortal que se puede propagar rápidamente si no se detecta y atiende a tiempo, es una de las enfermedades más temidas en la historia de la humanidad.

Los CDC estuvieron al frente de la situación en la RDC para el primer brote confirmado del virus del Ébola en 1976. Y también estuvieron allí en los tres brotes sucesivos que la RDC experimentó entre 2018 y 2020. En 2020, los CDC fueron parte de la respuesta mundial de salud pública a los dos brotes del virus del Ébola en la RDC. El primero, que se convirtió en el segundo brote de la fiebre hemorrágica del Ébola más grande de la historia, empezó al este de la RDC en agosto de 2018 y se declaró terminado el 25 de junio de 2020. El segundo se anunció el 1 de junio de 2020 en la provincia de Équateur y se declaró terminado el 18 de noviembre de 2020. Entre las contribuciones destacadas de los CDC para acabar con los brotes en la RDC, los CDC trabajaron junto con sus aliados internacionales para vacunar a más de 320,000 personas en ese país y en zonas adyacentes que también estaban en riesgo de contraer la enfermedad del Ébola.

Una sola muerte ya es demasiado: la lucha contra las muertes relacionadas con el embarazo (Hear Her)

Aproximadamente 700 mujeres mueren cada año en los Estados Unidos como resultado de complicaciones relacionadas con el embarazo. Dos tercios de estas muertes se pueden prevenir.

Para abordar las muertes relacionadas con el embarazo, los CDC lanzaron este año la campaña nacional Hear Her para llamar la atención sobre las muertes relacionadas con el embarazo, y proveer educación y ánimo a las mujeres embarazadas y en etapa de posparto (hasta un año después del parto). Reconocer los signos de una urgencia en la madre durante el embarazo y recibir un diagnóstico preciso y oportuno puede salvar vidas. La campaña Hear Her es una de las múltiples iniciativas en las que trabajan los CDC para prevenir las muertes relacionadas con el embarazo.

Encuentre aquí materiales de la campaña Hear Her que incluyen información para los medios de comunicación en múltiples formatos.

Rastreo y detección de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos

Cada semana, los CDC coordinan la investigación de entre 17 y 36 potenciales brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en múltiples estados. Estos brotes generalmente los detecta PulseNet, la red nacional de laboratorios de los CDC para detectar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.

Los detectives de enfermedades y los científicos de laboratorio de los CDC atendieron varios brotes importantes de enfermedades transmitidas por alimentos durante el 2020:

Ensaladas empacadas : Ciclospora. Entre mayo y julio de 2020, un brote de ciclosporosis enfermó a más de 700 personas en 14 estados. Los CDC, trabajando con aliados a nivel estatal, pudieron rastrear el brote hasta su origen en lechugas empacadas de un productor en particular.

Entre mayo y julio de 2020, un brote de ciclosporosis enfermó a más de 700 personas en 14 estados. Los CDC, trabajando con aliados a nivel estatal, pudieron rastrear el brote hasta su origen en lechugas empacadas de un productor en particular. Cebollas : Salmonella Newport. Entre mayo y julio, 48 estados reportaron 1,127 personas infectadas con un brote de la cepa Salmonella Newport. Las entrevistas con las personas y el rastreo de las cebollas pusieron en evidencia que las cebollas rojas de Thomson International Inc. posiblemente fueron la fuente de este brote. Este fue el tercer brote de Salmonella transmitida por alimentos más grande desde 1986.

Newport. Entre mayo y julio, 48 estados reportaron 1,127 personas infectadas con un brote de la cepa Newport. Las entrevistas con las personas y el rastreo de las cebollas pusieron en evidencia que las cebollas rojas de Thomson International Inc. posiblemente fueron la fuente de este brote. Este fue el tercer brote de Salmonella transmitida por alimentos más grande desde 1986. Duraznos : Salmonella Enteritidis. Desde finales de junio hasta finales de agosto, en 17 estados se reportaron 101 personas infectadas con un brote de la cepa Salmonella Enteritidis.

Nootkatone: la invención de los CDC es una potente herramienta para atacar enfermedades transmitidas por vectores

¿Cuál es el animal más peligroso en la tierra? El mosquito. Las picaduras de mosquitos, garrapatas y pulgas transmiten enfermedades que han atormentado a la humanidad por miles de años y además transmiten infecciones peligrosas que solo recientemente se han identificado como el zika.

La mejor forma de prevenir estas enfermedades transmitidas por vectores es evitar las picaduras. Para este propósito resultan esenciales los repelentes de insectos y los insecticidas. Próximamente habrá disponibles nuevos productos para prevenir picaduras en personas y mascotas.

Los CDC lideraron la investigación y el desarrollo de nootkatone, un ingrediente activo para usar en insecticidas y repelentes de insectos. Los insecticidas hechos a base de nootkatone pueden ayudar contra los mosquitos que han desarrollado resistencia a los productos actuales.

Aparentemente, nootkatone puede matar los insectos que pican de una forma única, diferente a otros insecticidas que ya están registrados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). En el verano de 2020, la EPA registró el nootkatone para su uso comercial en insecticidas y repelentes, allanando el camino para que los fabricantes puedan desarrollar productos a base de este compuesto, entre ellos repelentes de insectos, lociones y jabones.

2021: prospectivas

En julio de 2021 se celebra el 75.° aniversario de la creación de los CDC, esto representa un importante recordatorio de la rica historia y liderazgo de los CDC en la búsqueda de soluciones para los mayores desafíos en salud pública del mundo. Desde que se fundó la agencia como el Centro de Enfermedades Contagiosas (Communicable Disease Center) el 1 de julio de 1946, la misión principal de los CDC ha sido mejorar la salud pública en los Estados Unidos y en el mundo mediante la puesta en acción de nuestra ciencia, nuestra información y nuestra tecnología avanzada.

A medida que se acerca el 2021, los CDC siguen comprometidos con su misión de trabajar 24/7 para proteger a los Estados Unidos de amenazas contra la salud y la seguridad, tanto externas como internas. Los CDC también continúan cumpliendosu compromiso con el pueblo de los Estados Unidos:

Administrar cuidadosamente los fondos encomendados a nuestra agencia

Brindar un ambiente apto para el crecimiento y la integridad intelectual y personal

Fundamentar todas las decisiones de salud pública en información científica de la más alta calidad, obtenida de forma abierta y objetiva

Colocar los beneficios para la sociedad por encima de los beneficios para nuestra institución

Tratar a todas las personas con dignidad, honestidad y respeto

Para conocer más acerca del trabajo de los CDC, visite la sala de prensa en www.cdc.gov/media.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

Los CDC trabajan 24/7 para proteger la salud y la seguridad de los Estados Unidos. Independientemente de que las enfermedades se originen en los Estados Unidos o en otros países, sean curables o prevenibles, crónicas o agudas, resultado de actividades humanas o de un ataque intencionado, los CDC actúan ante las mayores amenazas contra la salud de los Estados Unidos. Los CDC tienen su sede principal en Atlanta y cuentan con expertos ubicados en todos los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1392955/2020_Review.jpg

FUENTE Centers for Disease Control and Prevention

Related Links

http://www.cdc.gov/media



SOURCE Centers for Disease Control and Prevention