Reunião Anual da IFF - Impulsionar o Consumo e Aprofundar as Reformas São Chaves para o Crescimento Econômico da China

GUANGZHOU, China, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Especialistas e pesquisadores discutiram os desafios da China e recomendações de políticas na mesa redonda da IFF durante a Reunião Anual da IFF.

Políticas que incluem a expansão do bem-estar social para trabalhadores migrantes, o aprofundamento da reforma e o ajuste das medidas da Covid são essenciais para impulsionar o crescimento econômico na China.

Liu Shijin, vice-diretor do Comitê de Assuntos Econômicos do Comitê Nacional da CCPPC, disse que o bem-estar social deve incluir trabalhadores migrantes para aumentar o consumo doméstico.

"A China deve acelerar a reforma no bem-estar social para que os trabalhadores migrantes possam desfrutar dos mesmos benefícios nas cidades, o que, por sua vez, aumentará o consumo e o investimento no setor de serviços", disse Liu.

Han Seung-soo, IFF Co-chairman e presidente do Conselho de Presidentes da UN General Assembly (UNCPGA), disse que a China precisa acelerar a reforma baseada no mercado para alcançar um desenvolvimento sustentável e de alta qualidade a médio e longo prazo. O país fez progressos constantes em reformas estruturais ao longo da última década. Ele acha que a China precisa desempenhar um papel importante na resposta global às mudanças climáticas.

Qu Hongbin, ex-economista-chefe para a Grande do HSBC, disse que, apesar do impacto da pandemia global, as exportações da China excederam em muito as expectativas de quase todos. O país deve ajustar suas medidas de Covid-19 e aumentar o consumo interno e o investimento.

Shen Minggao, economista-chefe global e chefe do Global Institute for Supply Chains of Guangfa Securities, disse que as previsões feitas pelas principais instituições globais sobre o futuro crescimento global de longo prazo mostram que as economias dos mercados emergentes serão os maiores impulsionadores do crescimento regional. O que resta à China é descobrir como manter o crescimento quantitativo, uma vez que o país não pode mais contar com exportações para isso.

A relação entre a China e os EUA tornou-se uma prioridade, disse Hu Weixing, membro do IFF Academic Committee e reitor da Faculdade de Ciências Sociais da University of Macau. Ele enfatizou a importância de colocar as relações China-US em primeiro lugar na resposta aos enormes desafios impostos pelo novo cenário global. As relações entre os dois países têm um efeito significativo no mundo.

Ele acrescentou que os líderes de ambos os países encontraram um terreno comum na diplomacia do chefe de estado durante sua recente cúpula em Bali.

