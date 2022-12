Reunião Anual do International Finance Forum (IFF) 2022 começa em Guangzhou, na China

Líderes mundiais pedem colaborações abertas e pragmáticas para enfrentar os desafios globais na Reunião Anual da IFF

GUANGZHOU, China, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Reunião Anual do International Finance Forum (IFF) de 2022, com o tema "O mundo em constante mudança: reformulando nosso futuro compartilhado", será realizada online em Guangzhou de 2 a 4 de dezembro de 2022.

Entre os convidados que se dirigiram à cerimônia de abertura estão Han Seung-soo, Co-presidente do IFF, Presidente do Conselho de Presidentes da Assembleia Geral da ONU (UNCPGA), António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Kristalina Georgieva, Diretora Executiva da Organização Internacional Fundo Monetário Internacional (FMI), Tharman Shanmugaratnam, Ministro Sênior, Singapura, Henry Paulson, Ex-Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Ho Hau Wah, Vice-Presidente do Comitê Nacional da CCPPC e Zhou Xiaochuan, Presidente da Assembleia Geral da IFF.

Zhang Xin, Vice-Governador da Província de Guangdong, e Guo Yonghang, Prefeito de Guangzhou, também discursaram no evento.

Guterres disse que o financiamento para ações climáticas deve acompanhar o financiamento para uma transição justa - inclusive por meio de investimentos em proteção social universal, criação de empregos dignos e programas de requalificação para a nova economia.

Os convidados pediram cooperação aberta e pragmática para enfrentar os principais desafios globais que o mundo enfrenta.

Co-organizado pelo governo municipal de Guangzhou e o IFF, o encontro anual reúne as principais organizações internacionais, líderes mundiais e executivos de negócios para discutir uma ampla gama de questões globais, incluindo policrises, crise climática, finanças verdes e perspectivas econômicas da China.

Georgieva pediu à China que calibre ainda mais a estratégia daCOVID para mitigar seu impacto econômico para sustentar e equilibrar a recuperação econômica.

O vice-governador Zhang disse que Guangdong está atualmente contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor financeiro global, inclusive aprofundando a reforma e abrindo e impulsionando a cooperação na área da Grande Baía.

No evento de três dias, especialistas do setor, líderes mundiais, economistas e acadêmicos discutirão economia chinesa, cooperação internacional, governança financeira global, transição verde, precificação do carbono, fornecimento global e cadeias de valor.

Sobre o International Finance Forum (IFF)

O International Finance Forum (IFF) é uma organização internacional independente, sem fins lucrativos e não oficial, fundada em outubro de 2003 por líderes da China, Estados Unidos, UE e outros países do G20, em conjunto com economias emergentes e líderes de múltiplas organizações, como a ONU, o Banco Mundial e o FMI. Também conhecido como Finance 20 (F20), o IFF é também um mecanismo de diálogo permanente de alto nível e organização de cooperação multilateral no mundo das finanças.

