Réunion de la Global Alliance of Leaders à Paris

NUR-SULTAN, Kazakhstan, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 novembre 2022, la réunion de la Global Alliance of Leaders (GAL) pour la sécurité nucléaire et un monde sans armes nucléaires, qui réunit des dirigeants politiques, des diplomates, des experts, des lauréats du prix Nobel de la paix et des chefs d'ONG internationales de 45 pays, a eu lieu au forum Dialogue of Continents à Paris.

Les participants ont discuté des défis de la guerre en Ukraine lors de la session intitulée « How to avoid nuclear war? ».

Meeting of Global Alliance of Leaders in Paris

Dans son discours, Angela Kane, ancienne Secrétaire générale adjointe de l'ONU, a souligné que l'escalade nucléaire est devenue un scénario possible dans le contexte de la crise géopolitique actuelle.

« Il y a actuellement deux risques. Tout d'abord, la destruction de la centrale nucléaire de Zaporizhjia qui entraînerait une catastrophe nucléaire. Le deuxième scénario est la possibilité d'un recours aux armes nucléaires. Ce conflit a bouleversé tous les progrès qui sont restés au cours des 60 dernières années dans le domaine du contrôle des armes », a souligné la spécialiste.

À son tour, Urban Rusnak, ancien secrétaire général de la Charte de l'énergie, ambassadeur au ministère des Affaires étrangères de la République slovaque, a noté que, à la lumière des récents événements internationaux, les mesures prises par le Kazakhstan sur la dénucléarisation volontaire ont une valeur particulière.

« La situation en Ukraine, qui, comme le Kazakhstan, avait un potentiel nucléaire et a subi une dénucléarisation, est particulièrement préoccupante. Jusqu'à récemment, il était difficile d'imaginer que les installations d'infrastructure nucléaire pourraient devenir la cible d'attaques », a souligné l'orateur.

Ariel Cohen, agrégé supérieur, Conseil de l'Atlantique, directeur du programme de l'énergie et de la sécurité (ITIC), a attiré l'attention du public sur les conséquences des incidents impliquant des réacteurs nucléaires dans une zone de guerre.

« Si la sécurité du réacteur nucléaire de Zaporizhzhia est compromise, cela aura des conséquences catastrophiques non seulement pour l'Ukraine, mais pour la sécurité nucléaire en général. Le mécanisme international pour assurer la sécurité des réacteurs nucléaires est brisé », a résumé l'expert.

Pour résumer la session, Kairat Abuseitov, un diplomate kazakh bien connu de la Fondation Nursultan Nazarbayev, a noté que le Kazakhstan est un exemple unique de dénucléarisation volontaire.

« Le pays possédait le quatrième arsenal nucléaire en importance du monde (en 1991). L'État du Kazakhstan avait le droit de posséder des armes nucléaires. Mais le pays a choisi un chemin différent, » a conclu l'orateur.

En conclusion, les participants ont convenu que le manque de volonté politique pour résoudre les questions de non-prolifération nucléaire comprend des risques de débordement, et les plateformes de dialogue qui pourraient rétablir la confiance mutuelle entre les états possédant des armes nucléaires sont plus importantes que jamais.

La réunion de la GAL a eu lieu lors d'une visite officielle du président de la République du Kazakhstan, Kassym-Zhomart Tokayev, en France. Le Kazakhstan, qui produit 42 % de l'uranium mondial, développe activement une coopération avec la France et l'UE dans le domaine de la non-prolifération nucléaire et atomique pacifique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1960003/Global_Alliance_of_Leaders.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1960038/Astana_Club_Logo.jpg

SOURCE Global Alliance of Leaders