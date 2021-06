Revasum obtient une première commande pour plusieurs polisseuses SiC 6EZ

La 6EZ est la polisseuse phare de la société, conçue pour traiter les substrats SiC. La machine offre une manipulation entièrement automatisée des plaquettes de silicium de cassette à cassette, avec un module de nettoyage intégré, permettant un fonctionnement à sec. L'équipement est facilement configuré pour polir des plaquettes de SiC de 150 ou 200 mm, ce qui permet une flexibilité maximale pour répondre à la fois à la demande mondiale croissante de plaquettes de 150 mm et à la montée en puissance de la production de plaquettes de 200 mm prévue dans un avenir proche. Les principales utilisations du SiC comprennent les véhicules autonomes et électriques, les infrastructures 5G, les onduleurs solaires et les dispositifs d'alimentation.

Cette commande porte à $7,4 millions de dollars US le total du carnet de commandes d'équipements au 1er juin 2021. Le carnet de commandes des autres produits à la même date est de $2,1 millions de dollars US. Le carnet de commandes désigne les commandes confirmées qui n'ont pas encore été expédiées.

La directrice financière et opérationnelle de Revasum, Rebecca Shooter-Dodd, a déclaré : « Nous sommes ravis de franchir cette étape importante de la commercialisation de la polisseuse 6EZ en carbure de silicium. Cette commande de deux outils de la part d'un important client, avec une demande supplémentaire prévue, reflète les performances et la confiance en notre processus, puisqu'il a choisi la 6EZ comme processus de référence pour ses usines de production. Étant donné que la demande mondiale de plaquettes de SiC continue d'augmenter, nous sommes convaincus que la 6EZ est bien placée pour gagner une part de marché significative. Nous sommes à des stades avancés d'engagement avec de nombreux grands fabricants de semi-conducteurs au niveau mondial, nous obtenons des résultats de processus exceptionnels sur l'outil et nous disposons d'une capacité de fabrication suffisante pour répondre aux futures exigences de production. »

À propos de Revasum

Revasum (ARBN : 629 268 533) est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements utilisés pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Les équipements de Revasum contribuent à favoriser la technologie de fabrication avancée pour les marchés à très forte croissance, notamment l'automobile, l'IoT et la 5G. Notre portefeuille de produits comprend des équipements de pointe pour les processus de broyage, de polissage et de planarisation chimico-mécanique utilisés pour fabriquer des dispositifs destinés à ces principaux marchés finaux. Tous les équipements de Revasum sont conçus et développés en étroite collaboration avec nos clients. Pour découvrir la manière dont nous créons les équipements qui génèrent la technologie d'aujourd'hui et de demain, visitez le site www.revasum.com .

