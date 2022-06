RevBits a remporté plusieurs fois les Global InfoSec Awards à la RSA Conference 2022

2022 Global InfoSec Award – Entreprise de sécurité de l'année (Next-Gen)

RevBits LLC

2022 Global InfoSec Award – Meilleur produit / Sécurité des points de terminaison

RevBits Endpoint Security

2022 Global InfoSec Award – Hot Company / Détection et réponse étendues (XDR)

RevBits Cyber Intelligence Platform

2022 Global InfoSec Award – Le plus innovant / Gestion des accès privilégiés (PAM)

RevBits Privileged Access Management

2022 Global InfoSec Award – Avant-garde / Confiance zéro

RevBits Zero Trust Network

« Nous sommes ravis d'avoir reçu plusieurs des prix les plus prestigieux et les plus convoités en matière de cybersécurité de la part de Cyber Defense Magazine, un fournisseur indépendant de nouvelles et d'informations sur la cybersécurité. Au milieu de toute cette concurrence, et avec des juges de haut niveau qui sont des experts en sécurité informatique du monde entier, nous ne pourrions pas être plus satisfaits », a déclaré David Schiffer, PDG de RevBits. « Le slogan de notre entreprise, utilisé dans nos publicités, est "Le rêve de tout CISO". Remporter ces cinq prix, quatre prix de produit et un prix pour notre entreprise est vraiment "le rêve de tout PDG". »

« RevBits incarne trois caractéristiques majeures que les juges recherchent pour devenir un gagnant. Comprendre les menaces de demain, dès aujourd'hui ; fournir une solution rentable ; et innover de manière inattendue pour aider à atténuer les cyberrisques afin que les organisations puissent avoir une longueur d'avance sur la prochaine attaque », a déclaré Gary S. Miliefsky, éditeur du magazine Cyber Defense.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une société de cybersécurité complète qui se consacre à fournir à ses clients une protection et un service supérieurs. En offrant plusieurs produits de sécurité avancés, qui peuvent être administrés via une plateforme de sécurité unifiée, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées. RevBits a son siège à Mineola, NY, avec des bureaux à Princeton, NJ, Boston, MA, Londres (Angleterre) et Anvers (Belgique). Pour plus d'informations sur RevBits, veuillez visiter www.revbits.com/aboutrevbits .

À propos de Cyber Defense Magazine

Cyber Defense Magazine est la première source d'informations sur la cybersécurité pour les professionnels de l'InfoSec dans les entreprises et les administrations. Pour en savoir plus sur nous, veuillez consulter le site https://www.cyberdefensemagazine.com .

