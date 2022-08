RevBits zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo poczty elektronicznej - ochrona od serwera pocztowego do skrzynki odbiorczej użytkownika końcowego

Zaawansowane bezpieczeństwo poczty elektronicznej gwarantuje ochronę obu stron odbioru poczty, od centrów danych/ serwerów pocztowych w chmurze po urządzenia brzegowe, dzięki analizie SEG i wykorzystaniu agenta skrzynki odbiorczej użytkownika po stronie klienta.

MINEOLA, stan Nowy Jork, 1 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma RevBits specjalizująca się w ujednolicaniu zabezpieczeń cybernetycznych dla punktów końcowych przedsiębiorstw, ekosystemów chmurowych i stacjonarnych, poinformowała dzisiaj o wprowadzeniu RevBits Secure Email Gateway (SEG), stanowiącej dodatkową warstwę w istniejących zabezpieczeniach poczty elektronicznej po stronie klienta. Użytkownicy mają teraz możliwość obrony przed wyrafinowanymi, złośliwymi wiadomościami e-mail od punktu odbioru wiadomości aż do skrzynki odbiorczej użytkownika.

Bezpieczeństwo poczty elektronicznej wg RevBits – jeden dostawca, podwójna ochrona.

Bezpieczna bramka e-mailowa RevBits – opiera się na chmurze i jest wdrażana na skalę globalną, co zapewnia maksymalną dostępność i dynamiczną skalowalność.

opiera się na chmurze i jest wdrażana na skalę globalną, co zapewnia maksymalną dostępność i dynamiczną skalowalność. Ochrona skrzynki odbiorczej użytkownika RevBits – jest aplikacją instalowaną przez klienta, która funkcjonuje lokalnie, panel administracyjny jest dostarczany w formie SaaS, co chroni przed wysoce wyrafinowanymi złośliwymi e-mailami w najbardziej niebezpiecznym miejscu – punkcie końcowym.

RevBits Email Security – solidne, wielowarstwowe narzędzie do zabezpieczania poczty elektronicznej umożliwia stworzenie jednolitego, kompleksowego łańcucha bezpieczeństwa, który przechwytuje, analizuje i blokuje najbardziej wyrafinowane złośliwe wiadomości e-mail – od lokalnych serwerów pocztowych i serwerów w chmurze do skrzynek pocztowych użytkowników w najdalszych punktach sieci. Wszystkie właściwości i funkcje są zunifikowane w ramach jednego pulpitu nawigacyjnego, do którego dostęp uzyskuje się poprzez bezpieczny portal administracyjny.

„Bezpieczeństwo cybernetyczne wymaga wielowarstwowego, wielofunkcyjnego podejścia, natomiast poczta elektroniczna jest podstawą ochrony przedsiębiorstw, ponieważ zdecydowana większość złośliwego oprogramowania pochodzi z ataków phishingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej – powiedział David Schiffer, dyrektor generalny RevBits. - Zintegrowanie RevBits SEG z naszym zabezpieczeniem poczty elektronicznej po stronie klienta to przypadek, w którym całość przewyższa sumę swoich części."

„Projekt i udoskonalenia rozwiązań firmy RevBits to przede wszystkim wybór, elastyczność i kompleksowe bezpieczeństwo – powiedział Mucteba Celik, dyrektor techniczny RevBits. - Kiedy zdecydowaliśmy się dodać SEG do naszych zabezpieczeń poczty elektronicznej po stronie klienta, celem było dostarczenie wszechstronnego rozwiązania zabezpieczającego pocztę elektroniczną likwidującego luki w zabezpieczeniach i odpowiadającego na niepokojącą rzeczywistość, w której złośliwe oprogramowanie jest nadal w przeważającej mierze dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Teraz dysponujemy pełną ochroną".

RevBits

Założona w 2018 r. firma RevBits to przedsiębiorstwo z branży cyberbezpieczeństwa, które poprzez kompleksowe rozwiązania dostarcza klientom ochronę i usługi na najwyższym poziomie. Oferując szereg zaawansowanych produktów w obszarze bezpieczeństwa, które można stosować poprzez ujednoliconą platformę bezpieczeństwa, firma RevBits daje swoim klientom możliwości ochrony nawet przed najbardziej złożonymi cyberzagrożeniami. RevBits posiada siedzibę w Mineoli w stanie Nowy Jork oraz biura w Princeton w stanie New Jersey, Bostonie w stanie Massachusetts, Londynie (Wielka Brytania) i Antwerpii (Belgia). Więcej informacji na temat RevBits można znaleźć na stronie www.revbits.com/aboutrevbits .

KONTAKT: e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

SOURCE RevBits LLC