Reveal adquire NexLP para se tornar a principal solução de eDiscovery habilitada por IA

"O futuro do eDiscovery é a inteligência artificial. Adquirimos a líder nessa área para assegurar que nossa plataforma seja operada por tecnologia de IA avançada e pela proeminente equipe científica de dados da NexLP", disse o presidente-executivo da Reveal, Wendell Jisa. "Essa integração exclusiva da IA da NexLP à solução da Reveal fornece a nossos clientes a oportunidade de liderar a evolução da maneira que o direito é praticado".

A plataforma de inteligência artificial da NexLP torna dados díspares, não estruturados – incluindo comunicações por e-mail, mensagens de bate-papo empresarial, contratos e documentos legais – em percepções significativas que podem ser usadas para garantir eficiências operacionais e atenuação proativa de riscos para equipes jurídicas, corporativas e de compliance.

Agora, os clientes da Reveal têm acesso à solução de próxima geração. As empresas trabalharam por mais de um ano para integrar inteiramente o software de IA da NexLP ao software de avaliação da Reveal. Todos os recursos, incluindo a capacidade exclusiva no setor de operar múltiplos modelos de IA, bem como todas as futuras funcionalidades, se tornam parte do software padrão da Reveal. A plataforma de inteligência artificial da NexLP será disponibilizada como um aplicativo autônomo para os atuais clientes.

Com a aquisição, o cofundador e presidente-executivo da NexLP, Jay Leib, ingressa na equipe de liderança da Reveal como vice-presidente-executivo para Inovação e Estratégia.

"Escolhemos a Reveal, após considerar todos os principais protagonistas nessa área, porque a empresa oferece, decididamente, a tecnologia orientada para soluções mais completa do mercado e temos uma visão comum para o futuro da tecnologia jurídica", disse o vice-presidente-executivo para Inovação e Estratégia da Reveal, Jay Leib. "A presença global da Reveal e sua capacidade de implementar a solução da Reveal na nuvem ou nas instalações dos clientes nos habilitam a expandir rapidamente a adoção da IA por dezenas de milhares de profissionais do direito, de redução de riscos e de compliance de um dia para outro. Nossos atuais clientes e parceiros devem estar empolgados com nossa capacidade de expandir nossos recursos por nos integrarmos à Reveal".

A aquisição da NexLP é o segundo maior investimento da Reveal, desde que a Gallant Capital Partners, firma de investimentos sediada em Los Angeles, adquiriu uma participação majoritária da Reveal, em 2018. Em junho de 2019, a Reveal adquiriu a Mindseye Solutions, firma líder do setor em solução de software de processamento e avaliação inicial de casos.

Sobre a Reveal Data Corporation

A Reveal ajuda os profissionais de direito a resolver problemas complexos de discovery. Como provedora baseada em nuvem de software de eDiscovery, redução de riscos e compliance, a Reveal oferece uma variedade completa de recursos de processamento, avaliação inicial de casos, revisão e inteligência artificial. Entre os clientes da Reveal estão empresas listadas na Fortune 500, provedoras de serviços jurídicos, órgão governamentais e instituições financeiras, em mais de 40 países, em cinco continentes. Com opções de implementação em nuvem ou nas instalações dos clientes, um design intuitivo do usuário, interfaces multilíngues do usuário e detecção automática de mais de 160 idiomas, a Reveal acelera a revisão jurídica, economizando tempo e dinheiro para os usuários. Para obter mais informações, visite http://www.revealdata.com.

Sobre a NexLP

O Story Engine™ da NexLP usa IA e aprendizagem de máquina para originar percepções práticas a partir de dados estruturados e não estruturados, para ajudar equipes jurídicas, corporativas e de compliance a atenuar proativamente riscos e aproveitar oportunidades inexploradas mais rapidamente e com maior entendimento do contexto. Em 2014, a NexLP foi escolhida para ser membro da TechStars Chicago. Para obter mais informações, visite http://www.nexlp.com.

Contato

Jennifer Fournier

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1226847/Jisa_and_Leib_Announcement.jpg

FONTE Reveal

Related Links

http://www.revealdata.com



SOURCE Reveal