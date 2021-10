Révélation des meilleures destinations de Lonely Planet pour 2022

Auckland, les Westfjords islandais et les îles Cook en tête des classements

LONDRES, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- L'autorité mondiale en matière de voyages Lonely Planet a dévoilé aujourd'hui ses 10 meilleurs pays, villes et régions à visiter l'année prochaine avec la publication de Lonely Planet's Best in Travel 2022.

Best in Travel 2022 est la 17e collection annuelle de Lonely Planet des destinations les plus tendances du monde et des expériences de voyage incontournables pour l'année à venir. Cette édition met particulièrement l'accent sur les meilleures expériences de voyage durable, afin que les voyageurs aient un impact positif où qu'ils choisissent de se rendre.

Éloignées et fièrement indépendantes, les îles Cook - l'un des plus petits pays du monde - revendiquent la place convoitée de premier pays à découvrir en 2022, tandis que la Norvège se classe deuxième et l'île Maurice troisième.

La région numéro un de Lonely Planet pour 2022 sont les Westfjords, en Islande, une région de la nation insulaire épargnée par le tourisme de masse où les communautés travaillent ensemble pour protéger et promouvoir leurs paysages spectaculaires. La Virginie-Occidentale, aux États-Unis arrive en deuxième position, suivie de Xingshuabanna, en Chine.

La première ville, Auckland, en Nouvelle-Zélande, a été récompensée pour sa scène culturelle florissante qui met en valeur la créativité locale. Taipei, à Taiwan, est classée deuxième, tandis que Fribourg, en Allemagne, occupe la troisième place.

Chaque année, les listes Lonely Planet's Best in Travel commencent par des nominations de la vaste communauté de Lonely Planet, composée de membres du personnel, d'écrivains, de blogueurs, de partenaires d'édition et plus encore. Les nominations sont ensuite réduites par notre panel d'experts en voyage à seulement 10 pays, 10 régions et 10 villes. Chacune d'entre elles a été choisie pour son actualité, ses expériences uniques, son facteur d'attraction et son engagement continu en faveur des pratiques de tourisme durable.

Selon Tom Hall, vice-président chargé de l'expérience de Lonely Planet, la publication de la liste annuelle des destinations et des expériences de voyage les plus prisées de Lonely Planet ne pouvait pas mieux tomber. « Après un hiatus forcé, il est temps d'abandonner ces projets de voyage longtemps reportés et de les concrétiser », a déclaré Hall lors de la publication de la liste aujourd'hui.

« Les listes célèbrent le monde dans toute sa merveilleuse et séduisante variété », poursuit M. Hall. « Des lagons et forêts des îles Cook aux chutes d'eau et montagnes des Westfjords islandais, en passant par les délices naturels et urbains d'Auckland. »

Comme toujours, le Best in Travel de Lonely Planet offre de nouveaux points de vue sur des destinations populaires comme la Norvège et Dublin, en Irlande, et déniche des joyaux moins connus comme Shikoku, au Japon, la magnifique Scenic Rim d'Australie et Fribourg, probablement la ville la plus durable d'Allemagne. »

Lonely Planet's Best in Travel 2022 - Top 10 des destinations

Le top 10 des pays

Îles Cook Norvège Maurice Belize Slovénie Anguilla Oman Népal Malawi Égypte

Le top 10 des régions

Westfjords, Islande Virginie-Occidentale, États-Unis Xishuangbanna, Chine Littoral du patrimoine du Kent, Royaume-Uni Porto Rico Shikoku, Japon Désert d'Atacama, Chili Le Scenic Rim, Australie Île de Vancouver, Canada Bourgogne, France

Le top 10 des villes

Auckland , Nouvelle-Zélande Taipei, Taiwan Fribourg, Allemagne Atlanta , États-Unis Lagos, Nigeria Nicosie/Lefkosia, Chypre Dublin , Irlande Mérida, Mexique Florence, Italie Gyeongju, Corée du Sud

Le guide Lonely Planet Best in Travel 2022 est disponible dès maintenant dans toutes les bonnes librairies ou en ligne sur www.lonelyplanet.com

Notes aux médias :

Images : Les listes des top 10 des pays, villes et régions et la liste des meilleures rapports qualité-prix sont disponibles sur demande

: Les listes des top 10 des pays, villes et régions et la liste des meilleures rapports qualité-prix sont disponibles sur demande Livre : Une copie numérique du livre est disponible sur demande

Une copie numérique du livre est disponible sur demande Interviews : Tom Hall , porte-parole de Lonely Planet, est disponible pour une interview

: , porte-parole de Lonely Planet, est disponible pour une interview Hashtag : #BestinTravel @lonelyplanet

SOURCE Lonely Planet