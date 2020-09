Revele a psique interior dos leitores com a campanha #RevealYourShelf do Book Depository

A nova campanha de mídia social do Book Depository a partir de hoje até 11 de outubro inspira os amantes do livro em todo o mundo a revelarem seu verdadeiro eu, mostrando suas estantes!

Publique uma "shelfie" (foto da sua estante) nas redes sociais e aprenda com a aclamada psicóloga britânica Emma Kenny como o gosto por livros revela a personalidade da pessoa

LONDRES, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Os livros que as pessoas leem por lazer podem revelar suas personalidades. A partir de hoje e até 11 de outubro, o Book Depository desafia a todos a #RevealYourShelf participando da campanha global nas redes sociais.

O que uma estante de livros diz sobre seu proprietário?

Em vez de tentar entender a personalidade de uma pessoa pelo seu signo do zodíaco, basta ver a estante de livros dela. A aclamada psicóloga britânica Emma Kenny está se unindo ao Book Depository para revelar o que os livros que as pessoas gostam diz sobre suas personalidades e psique interior.

Emma diz que a pessoa que gosta de um mistério complexo, provavelmente tem autoestima elevada e gosta de desafios. Os leitores de ficção são amigáveis, bem comportados e simpáticos com os outros. Quem gosta de drama e romance é o tipo de pessoa que sempre sabe o que dizer em uma crise. Quem gosta de gêneros mais experimentais, provavelmente cumpre as regras e é bom negociador. Quem gosta de ler comédia, tem a tendência de ser uma pessoa calorosa, convidativa e sociável.

Os amantes do livro são convidados a se conectarem com a comunidade de leitores do Book Depository e ver o que suas estantes revelam, compartilhando uma "shelfie" no Twitter, Facebook e Instagram. Marque #RevealYourShelf e @BookDepository para a chance de ter a coleção de livros republicada e analisada por Emma Kenny e ganhar os próximos cinco livros para expandir a coleção.

Espie as estantes de livros das celebridades mais famosas do mundo

Qual líder mundial cita "Mortal Fire", de Elizabeth Knox, como um de seus livros prediletos? Qual empresário recomendou "Cloud Atlas" de David Mitchell? Fique ligado nos canais de mídia social do Book Depository para adivinhar a quem pertence a estante na foto, para ter a chance de ganhar o próximo livro gratuitamente.

Siga o Book Depository no Facebook, Instagram e Twitter na #RevealYourShelf, até 11 de outubro.

