ReverseLogix erhält 20 Millionen Dollar von Cambridge Capital für Cloud-basierte Plattform zur Automatisierung der E-Commerce-Rückwärtslogistik

BURLINGAME, Kalifornien, 18. Februar 2021 /PRNewswire/ -- ReverseLogix Corp., die führende Cloud-basierte Plattform zur Automatisierung der Rückwärtslogistik für E-Commerce-Marken, Drittlogistikanbieter und Hersteller, gab heute eine erste Runde externer Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar bekannt. Das neue Kapital wird die Fähigkeiten und Ressourcen des Unternehmens erweitern, um eine schlüsselfertige, modulare SaaS-Plattform für die Verwaltung, Planung und Ausführung des komplexen End-to-End-Reverse-Logistics-Prozesses für die weltweit größten E-Commerce-Unternehmen bereitzustellen.

Die Serie-A-Finanzierung wurde von Cambridge Capital, einer führenden, auf Supply-Chain-Technologie fokussierten Investmentfirma, bereitgestellt. In Verbindung mit der Investition wurden Benjamin Gordon und Matt Smalley von Cambridge Capital in den Vorstand von ReverseLogix berufen.

Durch die firmeneigene, Cloud-basierte Technologieplattform von ReverseLogix können E-Commerce-Unternehmen, Logistikanbieter und Hersteller jeden Aspekt von Rücksendungen, Reparaturen und After-Sales-Care verwalten. Mit unterschiedlichen Modulen, die sich auf die Retourenanbahnung, die Retourenbearbeitung, das Reparaturmanagement, die Lagerverwaltung und die Bestandsoptimierung konzentrieren, können Kunden die beste und einzige zentralisierte End-to-End-Retourenmanagementlösung für ihre spezifischen Anforderungen nutzen. Durch die Automatisierung und Optimierung von Reverse-Logistics-Prozessen mit KI und maschinellem Lernen können die Kunden von ReverseLogix eine deutliche Senkung der Betriebskosten und eine Steigerung der Kundenzufriedenheit erreichen und gleichzeitig eine verbesserte Transparenz und Einhaltung komplexer Service-Level-Anforderungen und kundenspezifischer Richtlinien erzielen - und das alles auf einer zentralen Plattform.

Laut Bank of America und McKinsey beschleunigte die COVID-19-Pandemie die E-Commerce-Durchdringung in den USA von 16 % auf 34 % aller Einzelhandelsumsätze, was in nur drei Monaten ein Wachstum der erwarteten Durchdringung von 10 Jahren bedeutet - was zu einem signifikanten Wachstum der Retouren/Reverse Logistics führt.

Mit 25 % der E-Commerce-Bestellungen, die zurückgeschickt werden, gab es im Jahr 2020 ein jährliches Wachstum von 70 % bei der Gesamtzahl der zurückgeschickten Pakete, und es wird auch für die Zukunft ein erhebliches Wachstum prognostiziert. Da Rücksendungen E-Commerce-Unternehmen bis zu 20 % des Wertes der gekauften Ware kosten, wollen führende Unternehmen Best-of-Breed-Technologien einsetzen, um diesen bisher manuellen, mühsamen und kostspieligen Prozess besser zu verwalten. ReverseLogix ist in der Lage, aufgrund seiner Flexibilität und Produkttiefe einen bedeutenden Marktanteil zu erobern, da es ausschließlich für Arbeitsabläufe in der Rückwärtslogistik entwickelt wurde.

„Nachdem wir ReverseLogix über 6 Jahre lang gebootstrapped haben, freue ich mich, diese bedeutende Investition bekannt zu geben. Cambridge Capital ist der perfekte Partner für uns, der weltweit über große Erfahrung in der Logistiktechnologie verfügt. Die Zusammenarbeit mit ihnen wird es uns ermöglichen, unsere Plattform weiterzuentwickeln, unser Führungsteam zu erweitern und unseren wachstumsstarken Kurs bis 2021 und darüber hinaus fortzusetzen, indem wir ihre Branchenbeziehungen zu wichtigen Kunden und Partnern nutzen", so Gaurav Saran, Gründer und CEO von ReverseLogix.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gaurav und ReverseLogix als erstem externen Investor. Unser Hintergrund als globale Geschäftsentwickler in der Lieferkette und unser einzigartiger Blickwinkel als eine Gruppe von Betreibern, strategischen Beratern und Investoren, die sich ausschließlich auf die Logistik konzentrieren, werden es uns ermöglichen, ReverseLogix dabei zu helfen, seine Marktführerschaft weiter auszubauen, und zwar in einem Markt, der unserer Meinung nach weltweit eine Billion Dollar wert ist", sagte Benjamin Gordon, Managing Partner von Cambridge Capital. „Das kontinuierliche Wachstum von ReverseLogix mit bestehenden und neuen Großkunden, die erstklassige Zufriedenheit der wichtigsten Kunden weltweit und die erstklassige, cloud-native und flexible Technologieplattform sind eine Bestätigung für die großen Marktchancen von ReverseLogix und den ausgezeichneten Produkt-Markt-Fit", fügte Matt Smalley, Principal von Cambridge Capital, hinzu.

Mit großen Kunden wie FedEx, Electrolux, Cole Haan, BNSF Logistics, Amer Sports, Samsonite und Tumi ist ReverseLogix bereits führend in einer wichtigen, aufstrebenden Produktkategorie, die von etablierten Anbietern unterversorgt ist. Mit dieser neuen Investition beschleunigt und vertieft ReverseLogix seine Beziehungen zu weiteren großen Kunden und Partnern weltweit.

Informationen zu ReverseLogix:

ReverseLogix Corp. ist die führende Cloud-basierte Plattform zur Automatisierung der End-to-End-Rückwärtslogistik für E-Commerce-Marken, Drittlogistikanbieter und Hersteller. Die zentralisierte, hochgradig konfigurierbare, modulare SaaS-Plattform von ReverseLogix wurde entwickelt, um jeden Aspekt von Rücksendungen, Reparaturen und Kundendienst für alle Akteure im Ökosystem der Rücknahmelogistik zu verwalten. Mit dem Anstieg des E-Commerce und den einzigartigen Anforderungen an die Retouren- und Rücknahmelogistik ist ReverseLogix bereit, an der Spitze der Innovation in einem globalen Markt von 1 Billion Dollar zu stehen.

ReverseLogix wurde 2014 als Pionier für SaaS-basiertes, zentralisiertes Retourenmanagement gegründet und ist Vorreiter bei der ganzheitlichen Lösung von Herausforderungen in der Rücknahmelogistik. ReverseLogix hat seinen Hauptsitz in Burlingame, Kalifornien, und bedient weltweit Top-Marken in allen wichtigen vertikalen Branchen.

Um mehr über ReverseLogix zu erfahren, besuchen Sie https://ReverseLogix.com

Informationen zu Cambridge Capital:

Cambridge Capital ist eine Investmentfirma, die sich auf die angewandte Lieferkette konzentriert. Das Unternehmen stellt privates Beteiligungskapital zur Verfügung, um die Expansion, Rekapitalisierung oder Übernahme von Wachstumsunternehmen in den Bereichen Transport, Logistik und Supply Chain Technology zu finanzieren. Unsere Philosophie ist es, in Unternehmen zu investieren, bei denen unser operatives Fachwissen und unsere tiefgreifenden Kenntnisse der Lieferkette unseren Portfoliounternehmen helfen können, einen herausragenden Wert zu erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.CambridgeCapital.com

