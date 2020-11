RevImmune fait avancer l'utilisation de l'immunothérapie dans le traitement de la COVID-19

BETHESDA, Maryland, 2 novembre 2020 /PRNewswire/ -- RevImmune, une société privée de biotechnologie basée à Paris, en France, et à Bethesda, dans le Maryland, qui développe l'immunothérapie CYT107 (interleukine 7 recombinante) pour les maladies infectieuses et le cancer, a annoncé aujourd'hui que son essai clinique multicentrique, à répartition aléatoire et contrôlé ILIAD-7 de phase 2 chez des patients gravement malades atteints de la COVID-19 recrute maintenant des patients à cinq endroits situés aux États-Unis. L'essai est déjà en cours au Royaume-Uni et en France et est sur le point de commencer au Brésil.

L'essai ILIAD-7 a commencé à recruter des patients de l'hôpital juif de Barnes, du centre médical baptiste du Missouri et de l'Université Washington à Saint-Louis, ainsi qu'à la clinique de Cleveland, à l'hôpital universitaire de Stony Brook, au centre médical de l'Université de Floride, et au centre médical de l'Université Rutgers à New Brunswick. D'autres endroits sont actuellement à l'étude.

Le Dre Kenneth Remy, médecin-scientifique de l'Université Washington à Saint-Louis, a expliqué : « Au cours des derniers mois, les données de notre laboratoire et un nombre croissant de publications sur la COVID-19 ont démontré que les patients subissent une perte soutenue et sévère de lymphocytes avec une suppression immunitaire profonde et non un choc cytokinique uniquement. Les personnes qui succombent à la COVID-19 présentent la perte la plus grave de lymphocytes et un taux élevé d'infections secondaires contractées à l'hôpital. »

La Dre Vidula Vachharajani, professeure de médecine à la clinique de la faculté de médecine Lerner de Cleveland, a déclaré : « L'interleukine 7 (IL-7) pourrait rétablir l'immunité chez les patients atteints de la COVID-19 et réduire le nombre d'infections secondaires contractées à l'hôpital. »

Jusqu'à présent, le CYT107 a été administré dans le cadre d'essais cliniques à plus de 500 patients atteints de diverses maladies infectieuses, de septicémie et de cancers. Lors de ces essais, le traitement a présenté un excellent profil d'innocuité et des résultats encourageants. Le principal mécanisme d'action du CYT107 vise à rétablir la fonction des lymphocytes et à accroître la prolifération des lymphocytes, ce qui contribue ainsi à l'élimination des pathogènes envahissants.

Les premiers cas de réussite de l'administration du CYT107 chez les patients gravement malades atteints de la COVID-19, qui ont été publiés en août dans le Journal of American Medical Association (JAMA) Open Network, ont montré que le CYT107 améliorait le nombre absolu de lymphocytes chez 12 patients ayant reçu le traitement à titre d'usage compassionnel.

Le traitement au CYT107 qui est testé dans le cadre de l'essai contrôlé à répartition aléatoire de phase 2 est conçu pour améliorer les chances de survie des patients gravement malades présentant de l'hypoxémie et une grave lymphopénie (nombre de lymphocytes faible). L'essai clinique recrute actuellement des patients à cinq endroits aux États-Unis et devrait se poursuivre jusqu'en décembre.

