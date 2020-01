Revinate startet die erste Plattform für Gästedaten der Hotelbranche für Hotels und Immobiliengruppen aller Größen

Neues Cloud-basiertes integriertes System nutzt die fortschrittliche Technologie des maschinellen Lernens, um Gästedaten und Informationen von hoher Zuverlässigkeit bereitzustellen und damit direkte Einnahmen und Personalisierung zu ermöglichen

SAN FRANCISCO, 23. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Revinate, der weltweit führende Anbieter von Datenmanagement und -erkenntnissen, hat heute die erste Plattform für Gästedaten der Hotelbranche vorgestellt. Diese wurde speziell entwickelt, um reichhaltige Gästeprofile für Hotels und Hotelgruppen aller Größenordnungen zu aggregieren, zu bereinigen und bereitzustellen. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Zehntausenden von Hoteliers hat Revinate die Plattform für Gästedaten entwickelt, um den dringenden Bedarf der Hotelbranche an einer sauberen, robusten und einheitlichen Sicht auf den Gast zu erfüllen. Durch die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen bietet die Plattform Hoteliers eine ganzheitliche Sicht auf ihre Gäste. So können Erkenntnisse gewonnen werden, mit denen direkte Buchungen, Gewinne und Gästezufriedenheit gesteigert werden können.