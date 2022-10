RevitaLash® Cosmetics podporuje celosvetové povedomie o rakovine prsníka, jej výskum a podporu a oznamuje kampaň 2022 Pink Program

Líder v oblasti starostlivosti o riasy a obočie, motivovaný svojim poslaním, rozširuje svoje celoročné úsilie o informovanosť o rakovine prsníka na celom svete

VENTURA, Kalifornia, 4.októbra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť RevitaLash® Cosmetics s hrdosťou oznamuje výročnú kampaň spoločnosti pod názvom 2022 Pink Program. Na počesť mesiaca povedomia o rakovine prsníka spoločnosť RevitaLash® Cosmetics spúšťa nové aktivity a podporuje súčasné iniciatívy vrátane produktov v limitovanej edícii, ktoré pomáhajú financovať liečbu rakoviny prsníka v Etiópii, a globálne filantropické príspevky.

RevitaLash® Cosmetics Champions Breast Cancer Awareness, Research, and Support Worldwide with 2022 Pink Program Announcement

Ako lídri a tvorcovia pokrokových produktov na skrášlenie mihalníc, obočia a vlasov vo svojej kategórii sa príbeh spoločnosti RevitaLash® Cosmetics začal darom lásky od manžela jeho zbožňovanej manželke trpiacej rakovinou prsníka. Dnes si spoločnosť pod vedením zakladateľa a generálneho riaditeľa Michaela Brinkenhoffa, M.D., naďalej ctí odkaz zosnulej manželky Dr. Brinkenhoffa a spoluzakladateľky spoločnosti RevitaLash® Cosmetics Gayle Brinkenhoffovej, ktorej diagnostikovali metastatický karcinóm prsníka vo veku 32 rokov. Tím je prostredníctvom každoročného úsilia v rámci kampane Pink Program odhodlaný rozšíriť okruh lásky a podpory na všetkých, ktorých táto choroba postihla.

Kampaň 2022 Pink Program zameriava svoje úsilie na podporu etiópskej iniciatívy na podporu liečby rakoviny prsníka City of Hope, ktorý prináša skríning a liečbu rakoviny prsníka ženám v Etiópii, v regióne, ktorý má v súčasnosti najvyššiu mieru úmrtnosti na svete. Iniciatíva pomôže financovať pilotný program vzdelávania sestier s cieľom vyškoliť 20 – 30 sestier a rozšíriť ho na program „vyškolenia školiteľov" v 12 krajinách subsaharskej Afriky, do ktorého sa nakoniec zapojí približne 360 sestier. Zameria sa aj na budovanie kapacít v oblasti patológie s cieľom zlepšiť diagnostiku a liečbu rakoviny prsníka prostredníctvom školenia laboratórnych technikov a poskytovateľov služieb v oblasti spracovania a analýzy tkanív a na posilnenie liečby rakoviny prsníka v nemocnici v etiópskom meste Hawassa, ktorá slúži 23 miliónom ľudí.

„Vďaka tohtoročnému rozšíreniu kampane Pink Program je nám cťou, že máme príležitosť dosiahnuť väčší vplyv ako kedykoľvek predtým. Ako globálna značka vo viac ako 70 krajinách, je pre nás dôležité pomôcť zmeniť stav liečby rakoviny prsníka v Etiópii – s dominovým efektom vnímaným na celom svete," hovorí Dariel Sidney, viceprezidentka pre filantropiu a najstaršia dcéra Gayle Brinkenhoffovej. „Keďže ide o vec, ktorá je jedinečne blízka našim srdciam, celá rodina spoločnosti RevitaLash Cosmetics je nadšená tým, že priamo zlepšuje životy tých, ktorí sa potýkajú s ťažkou diagnózou a v konečnom dôsledku porazia rakovinu prsníka. Spojením síl s neuveriteľnými organizáciami, ako je City of Hope, môžeme spoločne pracovať na tom, aby sa naša spoločná vízia sveta bez rakoviny prsníka stala realitou."

Tento rok od 1. septembra do 31. októbra 2022 budú ocenené výrobky umiestnené v prémiových, slávnostných ružových obaloch na počesť tejto príležitosti. Za každý predaný produkt RevitaLash® Advanced (3,5 ml/2,0 ml) a RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) v ružových obaloch spoločnosť daruje 2 USD pre každoročné sympózium City of Hope o rakovine prsníka a ďalším nadáciám bojujúcim proti rakovine prsníka po celom svete, a to až do maximálnej výšky 140 000 USD.

City of Hope je jednou z najväčších organizácií na liečbu a výskum rakoviny v USA.

Ponuky z limitovanej edície sú k dispozícii vo vybraných kúpeľných zariadeniach, salónoch a špecializovaných maloobchodných predajniach a online na stránke revitalash.com od 1. septembra.

O spoločnosti RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics je svetový líder vo vývoji moderných produktov na skrášľovanie mihalníc, obočia a vlasov. Kolekcia, zriadená v roku 2006, zahŕňa ocenený kondicionér na mihalnice RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner a kondicionér na obočie RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner a je dostupná v ordináciách lekárov, kúpeľoch, salónoch a u špecializovaných predajcov v 70 krajinách. Spoločnosť RevitaLash Cosmetics, ktorá podporuje neziskové iniciatívy v oblasti boja proti rakovine prsníka, venuje časť výnosov na výskumné a vzdelávacie iniciatívy, čím to vracia komunite boja proti rakovine prsníka po celý rok, nielen v októbri. Ďalšie informácie nájdete na stránkach: www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced nie je k dispozícii v Kalifornii]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1913564/RL_BCA.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics