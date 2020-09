RevitaLash® Cosmetics anuncia adições ao programa anual para beneficiar a Conscientização do Câncer de Mama

Através do apoio contínuo da empresa à causa da Conscientização do Câncer de Mama, o fundador e presidente-executivo da RevitaLash Cosmetics, Michael Brinkenhoff, M.D. homenageia e mantém o legado de sua falecida mulher, Gayle, que foi diagnosticada com câncer de mama metastático aos 32 anos e para a qual a empresa foi fundada. A RevitaLash Cosmetics assumiu a missão de doar uma parte de suas receitas com vendas de produtos à Conscientização do Câncer de Mama durante todo o ano.

Como empresa global, atuando em mais de 70 países, estamos orgulhosos por poder expandir nossos esforços filantrópicos através de nosso Programa Cor-de-Rosa de 2020", disse a vice-presidente para Filantropia e filha mais velha de Gayle Brinkenhoff, Dariel Sidney. "A família da RevitaLash Cosmetics vê a Conscientização do Câncer de Mama como uma causa sempre viva, com o objetivo comum de melhorar diretamente as vidas das pessoas que enfrentam um diagnóstico difícil e de erradicar o câncer de mama".

A RevitaLash Cosmetics também está aumentando sua presença filantrópica, apoiando a busca global 24/7/365 (24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano) da empresa pela cura de cânceres em mulheres. Para cada e todos Pink Sleeve RevitaLash® Advanced (3.5mL/2.0mL) e RevitaBrow® Advanced (3.0 mL) comprados de 1º de setembro a 31 de outubro de 2020, a RevitaLash Cosmetics irá doar $ 2 a entidades que combatem o câncer de mama em todo o mundo, até o máximo de $ 120.000. Essa edição limitada de produtos premiados será envolta em embalagem cor-de-rosa premium celebratória, para homenagear a causa.

Incluído nessa iniciativa global, a RevitaLash Cosmetics apresenta o Programa Internacional Greater Giving. Trabalhando com parceiros de distribuição, a RevitaLash Cosmetics irá se conectar com uma rede de outros filantropos com ideias afins, para fazer doações à pesquisa do câncer de mama e apoiar organizações em todo o mundo. Para cada entidade beneficente que os parceiros do programa decidirem beneficiar, a RevitaLash Cosmetics irá destinar $ 7.000 à causa.

Além disso, durante outubro, a empresa irá executar sua 5ª campanha anual One4One (um por um), que vem tendo um crescimento de 32% ao ano, desde sua criação. Com a compra de qualquer condicionador para cílios ou sobrancelhas no Revitalash.com, a empresa irá doar um RevitaBrow Advanced (3.0mL) ao Centro da Imagem Positiva da Cidade da Esperança (City of Hope's Positive Image Center), até 1.600 unidades.

As ofertas da edição limitada estão disponíveis em spas, salões de beleza e varejistas especializados seletos, bem como no site Revitalash.com, a partir de 1º de setembro.

Sobre a RevitaLash ® Cosmetics

A RevitaLash Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para embelezamento dos cílios, sobrancelhas e cabelo. Criada em 2006, a coleção inclui os premiados condicionadores para cílios RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e para sobrancelhas RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner e está disponível em consultórios médicos, spas, salões de beleza e varejistas especializados em 70 países. Apoiadora de entidades sem fins lucrativos de combate ao câncer de mama, a RevitaLash Cosmetics doa uma parte de suas receitas a programas de pesquisa e educação, apoiando a comunidade do câncer de mama durante todo o ano, não apenas em outubro. Para obter mais informações, visite www.revitalash.com. [O RevitaLash Advanced não está disponível na Califórnia]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216895/RevitaLash_Pink_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

FONTE RevitaLash Cosmetics

