RevitaLash® Cosmetics ganha processo de alegação de vendas de produtos falsificados

VENTURA, Califórnia, 5 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Athena Cosmetics, Inc. (controladora da RevitaLash® Cosmetics) tem o prazer de informar que, em um recente processo por falsificação, um júri federal decidiu por unanimidade a seu favor.

O processo (contra AMN Distribution, Inc. e Moishe Newman) alegou que os réus comercializaram produtos falsificados, infringindo as marcas registradas da marca RevitaLash® e violando um acordo de liquidação anterior assinado em 2019. Os réus possuem e operam um site chamado BrushExpress, além de várias lojas no eBay e outros mercados on-line, sob vários outros nomes.

"Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger a integridade da marca RevitaLash e, o mais importante, a segurança de nossos clientes", disse Michael Brinkenhoff, M.D., CEO e fundador da RevitaLash Cosmetics. A presidente e diretora de marketing global da RevitaLash Cosmetic, Lori Jacobus, complementou: "Como líder global na categoria, temos muito orgulho de nossas formulações, embalagens e estrita conformidade regulatória. Não mediremos gastos no que se refere à proteção da reputação de nossa marca, à qual dedicamos 15 anos para construir, e esta vitória transmite esta mensagem."

Os consumidores devem estar atentos ao comprar on-line e comprar produtos da RevitaLash Cosmetics somente de revendedores e de sites autorizados, que estão listados aqui e incluem RevitaLash.com, Nordstrom, Net-A-Porter e uma grande rede de salões de beleza independentes e spas. Não é recomendável comprar produtos cosméticos da marca RevitaLash de vendedores não autorizados, como Walmart, Walgreens, Alibaba, eBay e lojas semelhantes, uma vez que podem ser oferecidos produtos falsificados, vencidos ou adulterados. Uma lista de revendedores não autorizados pode ser encontrada aqui.

Pode ser difícil identificar produtos falsificados. Entre outros aspectos a serem observados estão: embalagem retrátil ausente, odor forte, fórmula de produto descolorida ou pegajosa, caixas danificadas e/ou com validade vencida (ou nenhuma caixa), ausência de números de controle de estoque e erros de ortografia. Se você receber um produto RevitaLash que pareça alterado, suspeito ou que não esteja em sua embalagem original, entre em contato com a empresa pelo telefone 877-909-5274 ou [email protected] e compartilhe os detalhes de sua compra para que a empresa faça o acompanhamento pelos canais legais competentes.

Sobre a RevitaLash ® Cosmetics

A RevitaLash Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para beleza de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, o portfólio da empresa inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e o RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, e está disponível em consultórios médicos, spas, salões de beleza e varejistas especializados em 70 países. Apoiadora de iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, a RevitaLash Cosmetics doa uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade do câncer de mama e honrando suas origens. Para informações: www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced não está disponível na Califórnia.]

