RevitaLash® Cosmetics wygrywa proces w sprawie sprzedaży podróbek

VENTURA, Kalifornia, 5 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Athena Cosmetics, Inc. (spółka macierzysta RevitaLash® Cosmetics) z przyjemnością informuje, że w zakończonym niedawno procesie dotyczącym sprzedaży podróbek federalna ława przysięgłych wydała jednogłośne orzeczenie na jej korzyść.

W pozwie (przeciwko AMN Distribution, Inc. i Moishe Newman) zarzucono, że Pozwany sprzedawał podróbki kosmetyków z naruszeniem zarejestrowanych znaków towarowych marki RevitaLash® oraz naruszył uprzednio obowiązującą ugodę zawartą w 2019 r. Pozwany posiada i obsługuje stronę internetową BrushExpress i szereg sklepów internetowych, w tym na platformie eBay, funkcjonujących pod różnymi nazwami.

„Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić integralność marki RevitaLash, a przede wszystkim bezpieczeństwo naszych klientów" ‒ mówi doktor Michael Brinkenhoff, dyrektor generalny i założyciel RevitaLash Cosmetics. Lori Jacobus, prezes RevitaLash Cosmetic i dyrektor ds. globalnego marketingu, dodaje: „Jako światowy lider w tej kategorii, jesteśmy dumni z naszych formuł produktowych, opakowań i ścisłej zgodności z przepisami. Nie będziemy szczędzić środków, jeśli w grę wchodzi ochrona naszej reputacji, na którą pracowaliśmy przez 15 lat, a korzystny wyrok w tej sprawie niech będzie przesłaniem dla innych".

Konsumenci powinni zachować ostrożność podczas zakupów online i nabywać produkty kosmetyczne RevitaLash wyłącznie od autoryzowanych sprzedawców i za pośrednictwem autoryzowanych stron internetowych, które są wymienione tutaj i obejmują RevitaLash.com, Nordstrom, Net-A-Porter oraz dużą sieć niezależnych salonów i obiektów spa. Konsumenci powinni unikać zakupu produktów kosmetycznych marki RevitaLash od nieautoryzowanych sprzedawców, takich jak Walmart, Walgreens, Alibaba, eBay i podobnych sklepów, ponieważ mogą one sprzedawać towary podrobione, przeterminowane lub w inny sposób zmodyfikowane. Listę nieautoryzowanych sprzedawców można znaleźć tutaj.

Podrobione towary mogą być trudne do zidentyfikowania. Niektóre elementy, na jakie należy zwrócić uwagę, to: brakująca folia termokurczliwa, ostry zapach, odbarwiona lub lepka formuła produktu, uszkodzone i/lub przeterminowane pudełka (lub brak pudełka), brakujące numery partii, błędy ortograficzne i inne. W przypadku nabycia produktu RevitaLash, który wygląda na zmieniony, podejrzany lub nie jest w oryginalnym opakowaniu, prosimy o kontakt pod numerem: 877-909-5274 lub na adres e-mail: [email protected] oraz o podanie szczegółowych informacji dotyczących zakupu, co umożliwi firmie podjęcie stosownych kroków prawnych.

RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej firmy założonej w 2006 r. obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, spa, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w 70 krajach. Spółka RevitaLash, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie: www.revitalash.com. [Linia RevitaLash Advanced nie jest dostępna w Kalifornii]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216896/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg

SOURCE RevitaLash Cosmetics