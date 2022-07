RevitaLash® Cosmetics wypuszcza na rynek NOWĄ odżywkę do rzęs RevitaLash® Advanced Sensitive ‒ pierwsze serum do rzęs dla oczu wrażliwych

VENTURA, Kalifornia, 6 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- RevitaLash® Cosmetics, liderzy i innowatorzy w kategorii rzęs i brwi, rozszerzają swoją wielokrotnie nagradzaną linię kosmetyków pielęgnacyjnych i wzmacniających o ekskluzywną, opracowaną przez okulistów odżywkę do rzęs RevitaLash® Advanced Sensitive.

Odżywka RevitaLash® Advanced Sensitive to opracowana przez lekarzy, wzmacniająca rzęsy formuła, która poprawia kondycję i wydobywa piękno rzęs, stworzona specjalnie z myślą o osobach o zwiększonej wrażliwości w okolicach oczu. Unikalna technologia kapsułkowania o przedłużonym uwalnianiu substancji została opracowana w taki sposób, aby produkt był delikatny dla oczu wrażliwych, a jednocześnie umożliwiał silnym peptydom i składnikom roślinnym chronić rzęsy przed łamaniem i kruchością, poprawiając ich elastyczność i połysk. To wszystko zapewnia efekt pogrubionych, pięknych i bujnych rzęs przy zmniejszonym uczuciu podrażnienia.

Jest to pierwszy tego rodzaju produkt opracowany w technologii Revitasome®, na bazie roślinnego liposomalnego systemu uwalniania składników, który wspomaga ich stabilne i powolne wnikanie w strukturę rzęs. Unikalna formuła zawiera również Myristoyl Pentapeptide-17 ‒ pięcioaminokwasowy peptyd o silnym działaniu i przeciwutleniacz, który poprawia wygląd rzęs i chroni je przed łamaniem i kruchością. Zawarte w produkcie proteiny ryżu pomagają zwiększyć elastyczność i objętość rzęs, zaś aloes ma właściwości łagodzące i zatrzymuje wilgoć.

W trwającym osiem tygodni, niezależnym badaniu konsumenckim przeprowadzonym na 161 uczestnikach, 98% użytkowników miało zdrowsze rzęsy, 96% odnotowało, że rzęsy stały się mocniejsze i lepiej odżywione, 97% nie zgłosiło zaczerwienienia, a 93% nie odczuwało podrażnienia, pomimo tego że wszyscy uczestnicy badania określali się jako osoby wrażliwe.

„Ogromnie ekscytuje nas możliwość rozszerzenia naszej gamy odżywek do rzęs RevitaLash® Advanced ‒ powiedziała Lori Jacobus, prezes i globalny dyrektor ds. marketingu firmy RevitaLash® Cosmetics. ‒ Jako firma kosmetyczna prowadzona przez lekarzy, która powstała z miłości męża do żony, jesteśmy dumni z tworzenia produktów umożliwiających poprawę zdrowia rzęs i brwi wszystkim użytkownikom, w tym osobom, których rzęsy są osłabione i przedwcześnie wypadają w związku z przyjmowaniem leków, czynnikami środowiskowymi lub wykonywaniem profesjonalnych zabiegów na rzęsach. Tym samym odżywka RevitaLash® Advanced Sensitive stanowi doskonałe uzupełnienie naszej oferty produktów".

Odżywka do rzęs RevitaLash® Advanced Sensitive kosztuje 105 dolarów za 2,0 ml i jest już dostępna w sprzedaży krajowej w wybranych obiektach SPA, salonach i galeriach handlowych oraz na stronie revitalash.com. Na rynek światowy wejdzie 1 sierpnia 2022 roku.

RevitaLash® Cosmetics

Spółka RevitaLash Cosmetics jest globalnym liderem w opracowywaniu zaawansowanych produktów upiększających do pielęgnacji rzęs, brwi i włosów. Kolekcja produktów tej firmy założonej w 2006 r. obejmuje nagradzaną odżywkę do pielęgnacji rzęs RevitaLash® Advanced i odżywkę do pielęgnacji brwi RevitaBrow® Advanced i dostępna jest w gabinetach lekarskich, SPA, salonach kosmetycznych i specjalistycznych sklepach w ponad 70 krajach. Spółka RevitaLash, wspierająca charytatywne inicjatywy na rzecz walki z rakiem piersi, przekazuje część dochodów na programy badawcze i edukacyjne na rzecz społeczności pacjentek zmagających się z tą chorobą, przez cały rok, nie tylko w październiku. Więcej informacji na stronie www.revitalash.com. [Linia RevitaLash Advanced nie jest dostępna w Kalifornii]

