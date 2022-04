Revoada #3, Instalação de Flávia Junqueira, Inaugura Galeria Suspensa - Projeto Cultural do Pátio Higienópolis, em Parceria com o Paço das Artes

Para Revoada #3 , os balões foram criados com nova técnica e material leve, com cartela de cores variadas – os balões são suspensos verticalmente por cabos de aço, de diferentes alturas. Tais instalações, com balões coloridos, são recorrentes na obra de Flávia Junqueira, que já estiveram em inúmeros espaços icônicos no Brasil como Bienal de São Paulo, Parque Lage, Real Gabinete Português, além de, recentemente, ocupar o cenário do programa Metrópolis da TV Cultura, de São Paulo.

Para o segundo semestre deste ano, estão previstas outras exposições do projeto Galeria Suspensa.

Flávia já teve uma mostra no Paço das Artes, em 2013, e agora retorna ao local depois de quase 9 anos. "O trabalho de Flávia Junqueira possui uma dimensão poética própria da fantasia de origem infantil. Em Escritores Criativos e Devaneios, o psicanalista Sigmund Freud aproxima a brincadeira da possibilidade de potência criativa observada nos artistas e escritores. Freud indaga se não devemos procurar na infância os primeiros traços de capacidade imaginativa. Nas obras da artista Flávia Junqueira, o aspecto mágico coloca em cena uma possibilidade de ficcionalização da realidade, que abre na imagem esse caminho para uma ligação com uma potência imaginativa primeira", diz a curadora Bianca Dias - psicanalista e crítica de arte.

"Para o Paço das Artes, instituição referência na difusão da arte contemporânea brasileira e internacional, bem como no fomento à produção, reflexão e memória da arte em suas múltiplas linguagens, essa é uma parceria importante que se firma com o Shopping Pátio Higienópolis. O projeto intitulado Galeria Suspensa, cuja exposição inaugural é com a artista Flávia Junqueira, que inclusive já passou pela Temporada de Projetos em 2013, é uma oportunidade de colocar em contato uma obra, pensada para o vão do Shopping, com um público amplo, que circula por aqui diariamente. Além disso, é mais um passo no sentido de firmar a nova residência do Paço das Artes, que esteve sem sede própria de 2016 até início de 2020, data de sua inauguração neste complexo" – afirma Marcos Mendonça, diretor geral da ACCIM – Associação Cultural Ciccillo Mararazzo -, que gere o Paço das Artes, o MIS e o MIS Experience.

"A Galeria Suspensa reforça nossa vocação para iniciativas culturais e amplia a experiência dos visitantes. Com nossa integração com Paço das Artes, localizado também no Complexo Pátio Higienópolis, o público se beneficia desta sinergia, podendo interagir com a mesma obra sob formas, formatos e linguagens diferentes", afirma Kátia Gioacchini, gerente de Marketing do Pátio Higienópolis.

Mais sobre Flávia Junqueira - Doutora em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mestre em Poéticas Visuais pela Universidade de São Paulo (USP), pós graduada em fotografia e bacharel em Artes Plásticas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), Flávia participou do projeto do programa de residências da Izolyatsia's Platform for Cultural Initiatives na cidade de Donestk na Ucrânia, com curadoria de Boris Mikailov (2011), da residência Cité Internationale des Arts em Paris com apoio da FAAP (2011), integrou o Programa PIESP da Escola São Paulo (2010) e atuou como assistente de cenografia no Espaço Cenográfico de São Paulo de J.C.Serroni. Algumas de suas obras integram o acervo de museus e espaços culturais como: MAR- RJ, MAM-SP, MIS-SP, MAB-FAAP, Museu do Itamaraty, Instituto Figueiredo Ferraz, RedBull Station entre outros. As obras da Galeria Suspensa têm visitação gratuita.

Paço das Artes - Ao completar 50 anos em 2020, o Paço das Artes conquistou sua nova sede em Higienópolis, depois de existir de maneira nômade e ter passado por diversos endereços. Desde 1970, a instituição vem fomentando a produção, reflexão e memória da arte em atuações também com foco nas produções não legitimadas pelo circuito oficial, oferecendo subsídios para artistas, críticos e curadores por meio de programas de fomento como a Temporada de Projetos. Em conformidade com a trajetória que vem traçando desde o final dos anos 1980, as ações do Paço das Artes abrangem todos os segmentos das artes visuais − artes plásticas, artes visuais e multimídia. Assim, sua programação de caráter multidisciplinar, engloba exposições, palestras, simpósios, cursos, eventos musicais, festivais multimídia e oficinas para crianças e adultos. Para mais informação, www.pacodasartes.org.br

Shopping Pátio Higienópolis - Com cerca de 300 operações entre moda, gastronomia, serviços e lazer, o Complexo Pátio Higienópolis abriga também o Terraço do Pátio e o Boulevard (áreas a céu aberto e com vegetação natural), o Paço das Artes e a Casa Higienópolis, este um imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do shopping. Para mais informações, acesse www.patiohigienopolis.com.br e siga @patiohigienopolis nas redes sociais.

Serviço

Projeto Galeria Suspensa –Instalação e Fotos de Flávia Junqueira - Até 15 de maio - Gratuito

- Instalação Revoada #3 - Shopping Pátio Higienópolis, Vão Central - (Av. Higienópolis, 618, São Paulo, SP) - De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, a partir das 11h.

- Fotos Amparo, Parque de diversão, 2020 #1e Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro #3, 1837, 2021- Paço das Artes, acesso pelo Boulevard do Pátio Higienópolis. - De terça a sábado, das 11h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h.

