Revolucionária embalagem de água sem rótulo Villavicencio da Amcor e Danone reduz a pegada de carbono em 21%

Utilizamos materiais de alta qualidade, ajudando a garantir a segurança do recipiente e do consumidor no processo, enquanto fabricamos uma garrafa que, com a ajuda do consumidor, se tornará outra garrafa uma vez reciclada".

A garrafa Villavicencio pode ser reciclada repetidamente, ajudando a sustentar uma economia mais circular. Como esta nova garrafa, muitos dos recipientes ARP são feitos de polietileno tereftalato (PET), que é facilmente reciclado com reciclagem mecânica ou química na maioria dos mercados, mesmo quando esse recipiente possui um rótulo. A remoção do rótulo, como no projeto Villavicencio, proporciona uma oportunidade maior para aumentar o rendimento da resina PET reciclada.

A Amcor, líder mundial no desenvolvimento e produção de embalagens responsáveis para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, domésticos e de cuidados pessoais e outros produtos, comprometeu-se a tornar todas as suas embalagens recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2025. A parceria com a Danone, uma empresa global de alimentos e bebidas dedicada a inspirar um mundo mais saudável através da alimentação, foi um passo natural.

"Como uma de nossas principais marcas na Argentina, Villavicencio defende os ideais que todos nós estamos ligados à natureza", disse Pablo Colombo, diretor de compras da Danone. "Se o meio ambiente é saudável, nós também somos. Portanto, além de servir nossos clientes com produtos de alta qualidade, devemos fazer o mesmo por nosso planeta".

A aliança com a Amcor nos permitiu dar mais um passo em nosso compromisso com a sustentabilidade, criando uma garrafa que, além de ser 100% reciclável, tem uma pegada de carbono menor".

Villavicencio é a única marca de água mineral natural de uma reserva protegida que, após milhares de anos de filtragem pela natureza nos Andes de Mendoza, emerge com 23 minerais.

