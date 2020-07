Revolutie in de tandheelkundige sector: een onervaren persoon kan bij zichzelf nu een prothese aanpassen, zonder een bezoek aan de tandarts te hoeven brengen

MONTRÉAL, 8 juli 2020 /PRNewswire/ -- 14 maanden geleden is een Franse tandtechnicus die woonachtig is in Québec, met een innovatief product op de markt gekomen waarmee tandeloze individuen kunnen meewerken aan de vervaardiging van hun prothesen, zonder dat de persoon zich fysiek hoeft te verplaatsen.

Door online een kit te bestellen kunnen senioren de eerste stadia van hun toekomstige tandprothesen uitvoeren, die dan verder zal wordt afgewerkt in een laboratorium.

Alle 24 senioren die aan het proefproject hebben deelgenomen, hebben met succes de fasen doorlopen die hebben geleid tot prothesen die ze nu in hun mond dragen. De voordelen die het met zich meebrengt in eigenwaarde zijn onder meer een herwonnen gevoel van waardigheid, het vermogen om weer met tanden te kunnen eten, hardop te lachen en zingen zonder bang te hoeven zijn dat het kunstgebit uit je mond zal vallen, werk te zoeken en vinden, niet langer bang te zijn voor de blikken van anderen, eindelijk weer sociaal te kunnen zijn, te kussen enz.

Zeven keer goedkoper.

Net zoals u nu online een bril kunt bestellen, wordt het nu ook mogelijk om hoogwaardige esthetische en functionele tandprothesen te verkrijgen.

Het is zeven keer goedkoper dan de normale prijs in België, en eenvoudig te verkrijgen door de instructies uit de 60 minuten durende instructievideo op te volgen.

Tandheelkunde in de derde wereld

''Nadat ik als humanitair werker een groot aantal tandprothesen voor de Maya's diep in de jungle van Yucatan had gemaakt, richt ik me nu op een onverwachte tandheelkundige derde wereld: het Westen" bevestigt Pierre Anthian, de oprichter van de innovatieve Robin des dents.

Volgens de experts worden sommige G-20-landen tandheelkundig beschouwd als derdewereldlanden. 50% van de Belgen zou niet meer naar de tandarts gaan uit angst voor de rekening.

Link naar getuigenissen (hun telefoonnummer is op aanvraag beschikbaar):

Vertegenwoordigers van de media: als u iemand kent die het product wilt testen zodat u een onafhankelijk getuigenis heeft met betrekking tot deze innovatie, dan zal de prothesekit en de afwerking ervan gratis worden aangeboden.

