Révolution de l'industrie musicale : des sous forme de Music NFT

Le PDG de GLOBAL ROCKSTAR, Christof Straub, annonce le lancement des premiers Music NFT au monde pour les fans aux côtés du conférencier invité, le gourou de la blockchain Don Tapscott

VIENNE, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Acquérir des parts de hits, partager le succès de vos artistes préférés et sécuriser vos droits dans la blockchain - une vision longtemps attendue vient de devenir réalité avec le lancement des Music NFT (jetons non fongibles) par le pionnier viennois Global Rockstar. La star-tup a donc une longueur d'avance sur la concurrence et décolle avec plus de 150 000 Music NFT le premier jour.

Le 18 novembre 2021, Global Rockstar a organisé une présentation au Global Peter Drucker Forum, une conférence de gestion qui réunit chaque année à Vienne les esprits les plus renommés de la recherche et de la pratique des affaires, au cours de laquelle le fondateur de Global Rockstar, Christof Straub, a expliqué le potentiel révolutionnaire de ses Music NFT - une avancée que le cyber-gourou Don Tapscott avait envisagée dès 2016.

Les Music NFT permettent l'engagement le plus direct jamais réalisé auprès des fans : tout le monde peut investir dans les chansons de ses artistes préférés et partager le succès et les revenus des flux, des téléchargements, du passage à la radio, de la télévision, des CD, des spectacles vivants et des contrats publicitaires pendant les 70 ans de la durée du droit d'auteur de l'enregistrement. L'investissement et l'animation de la pochette en édition limitée sont sécurisés sous la forme de Music NFT dans la blockchain. Les NFT ne peuvent pas être remplacés ou copiés, ce qui signifie que s'ils sont échangés à l'avenir, toutes les transactions sont entièrement traçables et l'on sait toujours qui possède quoi.

L'un des effets notables du pouvoir perturbateur des NFT sera d'augmenter les revenus des artistes par rapport aux niveaux de l'industrie musicale traditionnelle. Pour Tapscott, cela confirme sa prédiction de 2016 selon laquelle la blockchain permettrait une « transformation vers un avenir prospère » en :

Protégeant les droits grâce à des enregistrements immuables

Créant une véritable économie du partage

Garantissant la rémunération des créateurs de valeur

Simplicité, sécurité et transparence : telles sont les pierres angulaires de la philosophie des Music NFT de Global Rockstar. Les fans n'ont pas besoin de crypto-monnaies ou de connaissances. Même le portefeuille de crypto-monnaies est fourni par Global Rockstar dans un flux de travail convivial. Il n'est pas non plus nécessaire d'investir des sommes considérables : l'investissement minimum est de 5 euros.

En tant qu'opportunité spéciale pour le lancement, les fans du Concours Eurovision de la chanson (ESC) peuvent désormais posséder une véritable part d'une chanson finaliste de l'ESC, y compris une animation de la pochette, à partir d'une édition limitée : « Toute personne qui se rend sur globalrockstar.com aujourd'hui peut acheter des Music NFT de "Loin d'ici" de ZOË du Concours Eurovision de la chanson 2016. Il ne s'agit pas seulement d'un objet de collection exclusif, mais l'enregistrement a également prouvé qu'il générait des revenus stables au fil des ans et continuera à le faire tant que l'ESC et ses fans existeront », déclare Christof Straub. « De plus, nous réenregistrerons le tube pour lui donner un nouvel élan. Ainsi, les fans qui participent verront les bénéfices se multiplier, puisqu'ils participeront aux revenus de toutes les versions précédentes (y compris les versions acoustiques et les remix) et des nouvelles versions. »

Outre les nouveaux venus et les musiciens en devenir, la société signe de nouveaux accords avec les détenteurs de droits sur les principaux catalogues de chansons et proposera bientôt des Music NFT réguliers de succès mondiaux sur globalrockstar.com.

Enfin, au printemps 2022, une autre catégorie très convoitée de Music NFT sera mise en vente sous la forme d'objets de collection, d'enregistrements inédits et de versions spéciales en édition limitée - comme la première démo d'un succès mondial.

À la fin du mois de novembre, Global Rockstar présentera ses Music NFT dans le cadre du volet blockchain de la conférence re:invent d'Amazon Web Services (AWS) aux États-Unis. En collaboration avec Global Rockstar, AWS Professional Services a construit l'infrastructure blockchain sur Amazon Managed Blockchain et a mis en œuvre les contrats intelligents.

GLOBAL ROCKSTAR - Your Share in Music NFTs

| Site Web | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube |

Pour plus d'informations :

E-mail : [email protected] | Philipp Strommer : +43 664 878 2008

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1691513/Global_Rockstar_Logo.jpg

SOURCE Global Rockstar