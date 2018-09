REVOLVE presenta una declaración de registro para su propuesta de Oferta Pública Inicial

CERRITOS, California, 29 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Advance Holdings, LLC (que será rebautizada como Revolve Group, Inc., en adelante "REVOLVE") anunció en el día de hoy que ha presentado una declaración de registro en el Formulario S-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission) de EE. UU., en relación a su propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias. La cantidad de acciones a ser ofrecidas y el rango de precio para la propuesta de oferta todavía no se han determinado. REVOLVE tiene la intención de solicitar que sus acciones ordinarias coticen en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el código de pizarra "RVLV."

Morgan Stanley & Co. LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuarán como principales gestores conjuntos de la oferta de colocación de deuda. BofA Merrill Lynch actuará también como gestor conjunto de la oferta. Barclays Capital Inc. y Jefferies LLC oficiarán como gestores de la mencionada oferta, mientras que Cowen and Company, LLC; Guggenheim Securities, LLC; Raymond James & Associates, Inc. y William Blair & Company, L.L.C. actuarán como cogestores.

La oferta se realizará solamente por medio de un prospecto. Una vez disponibles, las copias del prospecto preliminar que refieren a esta oferta se podrán solicitar por vía postal a Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o en forma telefónica, llamando al 1-866-718-1649; o también por vía postal a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atención: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, o en forma telefónica llamando al 1-800-221-1037, o enviando un correo electrónico a newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Se ha presentado una declaración de registro en relación a estos valores ante la Comisión de Valores y Bolsa pero la misma aún no ha entrado en vigencia. Estos valores no pueden ser vendidos ni las ofertas de compra pueden ser aceptadas antes de que la declaración de registro esté vigente.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá venta alguna de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación al amparo de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Contacto para Relaciones con los Inversores:

Investor Relations

1-562-282-4990

IR@revolve.com

Contacto con los medios:

Kendall Sargeant

Kendall.Sargeant@revolve.com

