REVOLVE protocola declaração de registro para a Oferta Pública Inicial proposta

CERRITOS, Califórnia, 29 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Advance Holdings, LLC ( a qual será renomeada Revolve Group, Inc., "REVOLVE") anunciou hoje que protocolou uma declaração de registro no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) relacionada com uma Oferta Pública Inicial proposta de suas ações ordinárias. O número de ações que serão oferecidas e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram determinados. A REVOLVE pretende se inscrever para que suas ações ordinárias sejam cotadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), sob o símbolo "RVLV".

A Morgan Stanley & Co. LLC e a Credit Suisse Securities (USA) LLC serão os gerentes e coordenadores conjuntos da oferta. O BofA Merrill Lynch também será um gerente e coordenador conjunto da oferta. A Barclays Capital Inc. e a Jefferies LLC serão gerentes e coordenadores da oferta e a Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. e a William Blair & Company, L.L.C. serão os co-gerentes da oferta.

A oferta será feita somente através de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relacionado com esta oferta, quando disponível, poderão ser obtidas com a Morgan Stanley & Co. LLC,, Atenção do Departamento de Prospectos (Prospectus Department), 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou pelo telefone 1-866-718-1649; ou com a Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atenção do Departamento de Prospectos (Prospectus Department), One Madison Avenue, New York, NY 10010, pelo telefone1-800-221-1037 ou pelo e-mail newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Uma declaração de registro relacionada com estes títulos foi protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos, nem as ofertas de compra destes títulos podem ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor.

Este comunicado para a imprensa não deverá constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes títulos, nem deverá haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição nos quais tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis relativas aos valores mobiliários de qualquer um dos tais estados ou jurisdições.

Contato de Relações com Investidores:

Relações com Investidores

1-562-282-4990

IR@revolve.com

Contato com a mídia:

Kendall Sargeant

Kendall.Sargeant@revolve.com

