REVOLVE składa oświadczenie rejestracyjne w zakresie proponowanej pierwszej oferty publicznej

CERRITOS, Kalifornia, 29 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Spółka Advance Holdings, LLC, która zmieni nazwę na Revolve Group, Inc., dalej REVOLVE, ogłosiła dziś, że złożyła oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-1 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z proponowaną pierwszą ofertą publiczną akcji firmy. Liczba dostępnych udziałów i ich zakres cenowy nie zostały jeszcze określone. Firma REVOLVE zamierza złożyć wniosek o notowanie akcji na giełdzie NYSE pod symbolem RVLV.

Morgan Stanley & Co. LLC i Credit Suisse Securities (USA) LLC będą wspólnie prowadzić księgę popytu na ofertę. BofA Merrill Lynch także będzie prowadzić księgę popytu. Barclays Capital Inc. i Jefferies LLC będą prowadzić księgę popytu na tę ofertę, a Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. i William Blair & Company, L.L.C. będą wspólnie zarządzać ofertą.

Oferta będzie udostępniona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Po publikacji egzemplarze wstępnego prospektu oferty można pozyskać pod adresem Morgan Stanley & Co. LLC, DW: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 lub pod numerem telefonu 1-866-718-1649, albo pod adresem Credit Suisse Securities (USA) LLC, DW: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, numerem telefonu 1-800-221-1037 lub adresem e-mail newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Oświadczenie rejestracyjne w związku z akcjami zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ale jeszcze nie weszło w życie. Akcje nie mogą być sprzedawane, a oferty kupna nie mogą być przyjmowane przed wejściem oświadczenia rejestracyjnego w życie.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży lub zachęty do składania ofert kupna akcji, ani też nie dojdzie do sprzedaży akcji w dowolnym stanie lub jurysdykcji, w której oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed dokonaniem rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z przepisami giełdowymi w danym stanie lub jurysdykcji.

Kontakt ds. relacji inwestorskich:

Investor Relations

1-562-282-4990

IR@revolve.com

Kontakt z mediami:

Kendall Sargeant

Kendall.Sargeant@revolve.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg