REYL & Cie élue « Best Private Banking Boutique in Europe »

GENÈVE et LONDRES, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- REYL & Cie est fière d'avoir reçu la distinction « Best Private Banking Boutique in Europe » pour ses activités de banque privée et de gestion de fortune en Europe, décernée hier à Londres par Professional Wealth Management (PWM) durant la cérémonie des Global Private Banking Awards 2021. Ce prix récompense l'excellence de la Banque en matière de stratégie commerciale et de service à la clientèle.

REYL & Cie a été sélectionnée par un jury international indépendant et par l'équipe de rédaction de Professional Wealth Management (PWM), publié par le Groupe Financial Times. Les membres du jury ont récompensé les résultats du Groupe REYL qui a vu augmenter ses actifs sous gestion et le nombre de ses collaborateurs respectivement pour la dix-neuvième et seizième année consécutive. La capacité de la Banque à générer une croissance organique significative des actifs sous gestion malgré les défis continus auxquels le secteur bancaire est confronté a également été soulignée.

L'approche collaborative et intégrée entre les lignes d'activités, les équipes et les bureaux de REYL a démontré son efficacité. Dans un contexte de solide croissance, le Groupe continue de se démarquer par ses solutions personnalisées, grâce à une gestion des avoirs et des problématiques des clients privés et de leurs entreprises via une offre de services à 360 degrés, par-delà les frontières et segments d'activités.

Lorenzo Rocco di Torrepadula, Associé et Responsable de l'activité Wealth Management : « Nous sommes ravis d'avoir remporté cette distinction prestigieuse. C'est une reconnaissance importante et une récompense pour le travail de nos équipes de professionnels, qui s'efforcent de fournir des solutions sur-mesure et innovantes à nos clients. »

A propos du Groupe REYL

www.reyl.com

Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et entrepreneurial avec une présence en Suisse, en Europe et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). Le Groupe REYL gère des avoirs supérieurs à CHF 25 milliards et emploie plus de 400 collaborateurs. En 2020, le Groupe REYL a conclu un partenariat stratégique majeur avec Fideuram - Intesa Sanpaolo, un acteur bancaire européen de premier plan.

Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une clientèle d'entrepreneurs internationaux et d'investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d'activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management.

SOURCE REYL Group