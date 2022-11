REYL Finance MEA recebeu prêmio de "Melhor Gestor de Fundos em Geral - Alcance Regional/Global" da WealthBriefing

GENEBRA e DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A REYL Finance MEA (parte do grupo REYL Intesa Sanpaolo) tem o orgulho de ter recebido o prêmio de "Melhor Gestor de Fundos em Geral - Alcance Regional/Global" na cerimônia anual WealthBriefing MENA Awards for Excellence 2022, realizada em Dubai na noite de ontem.

O WealthBriefing MENA Awards for Excellence dedica-se a celebrar a excelência e a recompensar as conquistas no mercado de bancos privados e gestão de patrimônio na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA). A premiação faz parte de um programa global da WealthBriefing e suas publicações-irmãs WealthBriefingAsia e Family Wealth Report, que engloba todos os principais centros de gestão de patrimônio do mundo.

Com seleção feita por um painel de juízes regionais e independentes provenientes de bancos privados e consultorias confiáveis do setor, o prêmio diferencia o REYL de seus concorrentes e reconhece as conquistas e a inovação contínuas do grupo. O período examinado observou a aquisição pelo REYL Intesa Sanpaolo de uma participação de 40% na 1875 Finance, um escritório multifamiliar e gestor externo de ativos, que permite que ambas as entidades desempenhem um papel ativo na consolidação acelerada do setor de gestão externa de ativos em todo o mundo. O REYL Intesa Sanpaolo fortaleceu ainda mais sua oferta ao lançar várias iniciativas, como a Asteria Investment Managers, sua afiliada de investimentos de impacto, bem como o Alpian, um banco privado totalmente digital voltado para o segmento de clientes de alto poder aquisitivo. Em março de 2022, o grupo também nomeou Jon Duncan como diretor de impacto para liderar atividades de impacto e alinhar as atividades do REYL com a transição global para um caminho de crescimento socialmente inclusivo, de baixo carbono e com eficiência de recursos.

O fator principal para ganhar o prêmio foi a abordagem verdadeiramente colaborativa do REYL Intesa Sanpaolo entre as unidades de negócios e os escritórios. Os juízes ficaram impressionados com a linha de fundos inovadora com foco em impacto do vencedor. O REYL Intesa Sanpaolo continua a se diferenciar de seus concorrentes, oferecendo gestão de 360 graus do patrimônio pessoal e corporativo dos clientes em vários segmentos de atividades e localidades.

Nicolas Farah, CEO da REYL Finance MEA, disse: "Tivemos um histórico de sucesso na região MENA, com sete anos consecutivos de crescimento em ativos sob gestão. Receber o prêmio de Melhor Gestor de Fundos em Geral fortalece ainda mais nossa sólida reputação e destaca a razão pela qual nossos clientes confiam seu dinheiro a nós. É sempre bom receber o reconhecimento do setor e dos concorrentes pela qualidade do serviço que oferecemos, e esperamos que essa distinção amplie nossa visibilidade e traga mais crescimento e sucesso."

Sobre o REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Fundado em 1973, o REYL & Cie é um grupo bancário diversificado, com escritórios na Suíça (Genebra, Zurique e Lugano), na Europa (Londres, Luxemburgo e Malta) e em outros lugares do mundo (Singapura e Dubai). O grupo gerencia ativos superiores a CHF 25 bilhões e emprega mais de 400 profissionais. Em 2021, ele firmou uma parceria estratégica com o Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, um dos principais bancos europeus, segundo a qual o Fideuram ISP adquiriu uma participação de 69% no REYL & Cie.

Desenvolvendo uma abordagem inovadora para o setor bancário, o REYL & Cie atende a uma clientela de empreendedores internacionais e investidores institucionais por meio de suas linhas de negócios Wealth Management (gestão de patrimônio), Entrepreneur & Family Office Services (serviços para empreendedores e escritórios familiares), Corporate Finance (finanças corporativas), Asset Services (serviços de ativos) e Asset Management (gestão de ativos). O grupo diversificou ainda mais suas atividades nas áreas de investimento de impacto com o lançamento da empresa puramente de gestão de ativos de impacto Asteria and Obviam, e do banco digital para clientes de alto poder aquisitivo por meio da incubação do Alpian, um banco suíço aspirante baseado em aplicativo. Em dezembro de 2021, o REYL & Cie adquiriu uma participação de 40% na 1875 Finance, um escritório multifamiliar sediado em Genebra e gestor independente de ativos com mais de CHF 12 bilhões de ativos sob gestão para clientes privados. O REYL & Cie Ltd é licenciado como banco na Suíça e atua sob o controle direto do regulador Swiss Financial Market (FINMA). Suas subsidiárias também são regulamentadas pela FCA no Reino Unido, CSSF em Luxemburgo, MFSA em Malta, MAS em Singapura, DFSA em Dubai e pela SEC nos Estados Unidos.

A REYL Finance MEA é de propriedade integral do REYL & Cie. Ela foi incorporada no DIFC em 2015 e é regulamentada pela Dubai Financial Services Authority (DFSA). A REYL Finance MEA é licenciada para assessorar, gerenciar e distribuir fundos de investimento coletivo, bem como prestar serviços de administração de fundos. Em outubro de 2022, a REYL Finance MEA gerenciava aproximadamente USD 4 bilhões de ativos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1920746/REYL_Intesa_Sanpaolo_Logo.jpg

FONTE REYL Intesa Sanpaolo

SOURCE REYL Intesa Sanpaolo