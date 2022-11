REYL Finance MEA reçoit le prix du « Meilleur gestionnaire de fonds global - portée régionale/internationale » décerné par WealthBriefing

GENÈVE et DUBAÏ, EAU, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- REYL Finance MEA (qui fait partie du groupe REYL Intesa Sanpaolo) est fière d'avoir reçu le prix du « Meilleur gestionnaire de fonds - portée régionale/internationale » lors de la cérémonie annuelle des WealthBriefing MENA Awards for Excellence 2022 qui s'est tenue à Dubaï hier soir.

Les WealthBriefing MENA Awards for Excellence ont pour but de célébrer l'excellence et de récompenser les réalisations sur le marché de la banque privée et de la gestion de patrimoine dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ils font partie d'un programme mondial géré par WealthBriefing et ses publications sœurs WealthBriefingAsia et Family Wealth Report, qui englobe tous les grands centres de gestion de patrimoine du monde.

Sélectionné par un panel de juges régionaux et indépendants issus de banques privées et de conseillers de confiance du secteur, ce prix distingue REYL de ses pairs et reconnaît à la fois les réalisations et l'innovation du groupe. La période examinée a vu l'acquisition par REYL Intesa Sanpaolo d'une participation de 40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et gestionnaire d'actifs externe, permettant aux deux entités de jouer un rôle actif dans la consolidation accélérée du secteur de la gestion d'actifs externe au niveau mondial. REYL Intesa Sanpaolo a encore renforcé son offre en lançant plusieurs initiatives, notamment Asteria Investment Managers, sa filiale d'investissement à impact, ainsi qu'Alpian, une banque privée entièrement numérique ciblant le segment des populations aisées. En mars 2022, elle a également nommé Jon Duncan au poste de responsable de l'impact, afin de diriger les activités d'impact et d'aligner les activités de REYL sur la transition mondiale vers un mode de croissance à faible émission de carbone, économe en ressources et socialement inclusif.

L'approche véritablement collaborative de REYL Intesa Sanpaolo entre les unités commerciales et les bureaux a été déterminante pour l'attribution du prix. Les juges ont été impressionnés par la gamme innovante de fonds du lauréat, axée sur l'impact. REYL Intesa Sanpaolo continue de se différencier de ses concurrents en offrant une gestion à 360 degrés du patrimoine des particuliers et des entreprises, par-delà les frontières et les segments d'activité.

Nicolas Farah, directeur général de REYL Finance MEA, a déclaré : « Nous avons connu un parcours très réussi dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec 7 années consécutives de croissance des actifs sous gestion. Le fait d'avoir reçu le prix du meilleur gestionnaire de fonds global renforce notre réputation et montre pourquoi nos clients nous confient leur argent. Il est toujours agréable de recevoir la reconnaissance du secteur et de ses pairs pour la qualité du service que nous offrons et nous espérons que cette distinction renforcera notre visibilité et nous apportera davantage de croissance et de succès. »

À propos de REYL Intesa Sanpaolo

www.reyl.com

Fondé en 1973, REYL & Cie est un groupe bancaire diversifié implanté en Suisse (Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubaï). Il gère des actifs de plus de 25 milliards de francs suisses et emploie plus de 400 professionnels. En 2021, il a conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur bancaire européen de premier plan, aux termes duquel Fideuram ISP a acquis une participation de 69 % dans REYL & Cie.

Développant une approche innovante de la banque, REYL & Cie sert une clientèle d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels internationaux à travers ses métiers de gestion de fortune, de services aux entrepreneurs et family offices, de finance d'entreprise et de gestion d'actifs. L'entreprise a par ailleurs diversifié ses activités dans les domaines de l'investissement d'impact, en lançant Asteria et Obviam, une société de gestion d'actifs d'impact pure-play, et de la banque numérique pour les clients aisés via l'incubation d'Alpian, une banque suisse aspirante basée sur une application. En décembre 2021, REYL & Cie a acquis une participation de 40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et un gestionnaire d'actifs indépendant basé à Genève, avec plus de 12 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion pour des clients privés. REYL & Cie SA est titulaire d'une licence bancaire en Suisse et exerce ses activités sous le contrôle direct de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ses filiales sont également réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, la DFSA à Dubaï et la SEC aux États-Unis.

REYL Finance MEA est détenue à 100 % par REYL & Cie. Elle a été constituée au DIFC en 2015 et est réglementée par l'autorité des services financiers de Dubaï (DFSA). REYL Finance MEA est autorisée à conseiller, gérer et distribuer des fonds de placement collectifs ainsi qu'à fournir des services d'administration de fonds. En octobre 2022, REYL Finance MEA gère environ 4 milliards de dollars d'actifs.

