RF elements amplia sua oferta com antenas Array Sector de 2 e 3 GHz e uma linha de antenas acessíveis, a StarterHorn™

A RF elements ® é a líder no uso sustentável de espectro não licenciado, resolvendo a questão da interferência em redes sem fio por meio da tecnologia premiada de antena tipo corneta nos mercados europeu, americano, africano e asiático. Os provedores de serviços de Internet sem fio (WISP) fornecem conectividade à Internet a todos, mas especialmente às comunidades remotas, carentes ou de outra forma desfavorecidas que dependem muito do espectro não licenciado.

Desde 2014, a tecnologia Horn Antenna da RF elements® tem desempenhado um papel fundamental na evolução das redes WISP de 5 GHz. "Nossos produtos premiados têm permitido a transição de redes progressivamente disfuncionais com ruídos e de baixa qualidade de serviço de Internet para sistemas estáveis, confiáveis e altamente escaláveis. Para acelerar a otimização mundial das redes sem fio, introduzimos várias antenas Array Sector (AS) com a tecnologia patenteada Backshield™ para aumentar a rejeição de ruído. Ou seja, AS-2-14, AS-2-17 para banda de 2.4 GHz com ganho de 14 e 17 dBi. Para a banda de 3.4 a 3.8 GHz, oferecemos agora os produtos AS-3-17HV, AS-3-17DS e AS-3-18DS (DS significa Dual Slant) com ganho de 17 e 18 dBi. Essas antenas Array Sector são perfeitamente adequadas para a implementação eficiente em áreas rurais com problemas de ruído", disse Tomas Zvolensky, gerente de produto da RF elements®.

"Nossa tecnologia Horn Antenna influenciou a forma como as redes WISP são projetadas e dimensionadas de uma maneira sem precedentes. Pensando no setor de WISP a nível mundial, também nos concentramos em mercados altamente sensíveis a preços. Decidimos atender a esses mercados com uma série acessível de antenas tipo corneta, que chamamos de StarterHorn™. StarterHorn™ 30° USMA e StarterHorn™ A45° USMA são antenas de alta supressão de ruído, exatamente como nossas antenas Asymmetrical Horn e Symmetrical Horn, mas com um preço mais atraente. São ideais para WISP novos na tecnologia de antenas tipo corneta da RF elements® ou para aqueles que não estão preparados para se comprometer com nosso ecossistema de antenas TwistPort™ e estão procurando uma maneira fácil de sondar o terreno primeiro", acrescentou Tasos Alexiou, evangelista de produtos da RF elements®.

A RF elements® fornece tecnologia para sistemas sem fio rápidos e sustentáveis. A tecnologia patenteada da RF elements® permite o uso sustentável do espectro, um recurso limitado que desempenha um papel fundamental para o acesso geral à Internet de banda larga. A RF elements® está sediada em Bratislava, na Eslováquia, com suporte ao mercado local em toda a Europa, nos Estados Unidos, na Irlanda e na África do Sul. Para mais informações, acesse www.rfelements.com.

