Ri Happy celebra o Dia das Crianças resgatando a essência da infância com filme em homenagem aos 85 anos da Estrela

Dirigida pelo premiado Ricardo "Gordo" Carvalho, peça para TV e redes sociais aposta na nostalgia das memórias de infância, unindo passado e presente

O Grupo Ri Happy lança para o Dia das Crianças uma linha retrô, produzida pela Estrela, de brinquedos icônicos clássicos das décadas de 70, 80 e 90. A Ri Happy identificou uma oportunidade na alta tendência do tema da nostalgia e traz a oportunidade para que os pais e avós apresentem os brinquedos icônicos presentes na sua memória afetiva às suas crianças. A linha será vendida exclusivamente nas lojas Ri Happy e PBKIDS com o objetivo de resgatar essa conexão emocional.

E para promover a nova linha, o grupo produziu um filme para TV e redes sociais, em homenagem ao aniversário da Estrela. A ação aproveita a proximidade do Dia das Crianças para celebrar os 85 anos da marca de brinquedos e o relançamento dos produtos, que serão vendidos exclusivamente nas lojas Ri Happy e PBKIDS.

Ambientado numa loja da rede, o filme promove um encontro de gerações, proporcionado pelos brinquedos clássicos. "Fazer esta surpresa em forma de filme para a Estrela é uma maneira de demonstrar o carinho que temos por essa marca que, assim como Ri Happy, está presente na vida dos brasileiros há gerações, ajudando a construir memórias e conexões emocionais. É um presente è essa icônica marca e a todos os brasileiros que vivem essa história desde a infância", diz Carolina Braune, diretora de Marketing do Grupo Ri Happy.

Para trazer ainda mais nostalgia à homenagem, Ri Happy resgatou a trilha sonora original da Estrela, regravada, na voz de Carolina Gruhl – conhecida por dublar a personagem Anna, quando criança, na versão brasileira de Frozen, da Disney. Já a direção ficou a cargo de Ricardo "Gordo" Carvalho, diretor premiado e reconhecido pelos trabalhos com público infanto-juvenil, dentre eles a popular campanha Mamíferos da Parmalat.

A peça foi produzida pela Adventures Studios, núcleo de produção audiovisual e da Adventures INC, a agência responsável pela sua criação e roteirização. "Sabemos a importância desse lançamento para ambas as marcas [Ri Happy e Estrela] e tomamos todo o cuidado para assegurar a emoção e nostalgia que o filme pede", afirma Carol Rosa, VP de Criação da Adventures.

Assista o filme completo aqui .

Ficha técnica

Anunciante: Ri Happy

Agência: Adventures INC.

FOUNDER: Raphael Avellar

CEO: Edwin Natan Jr.

Vice-presidente: Daniel Gabriolli

VP de Criação: Carol Rosa

Direção de Criação: Kleber Martins e Bruno Almeida

Direção de Produção: Raphaela Rodrigues

ACD: Lilian Rampazzo

Redação: Daniela Beneti

Produção RTVC: Juliana Soares

Negócios e Operações: Ingrid Buhr, Carol Forestieri, Samantha Gahyva

Estratégia: Bruno Novaes, Julia Hodgkiss, Lissa Bastos Magnago, Gael Pinheiro

Social Media: Beatriz Sano, Mariana Jansen, Maria Eduarda Sinigaglia, Beatriz Francio Beloti, Sabrina Santos, Lice Magalhães.

Mídia: Guto Leon, Nidia Calado, Andressa Pontoni, Lays Jurado, Tainá Muniz

Diretor de Cena: Gordo - Ricardo Costa Carvalho

1a. Ass de Direção: Isadora Haddad levy

Storyboard: Igum

Partner & VP Studios & Branded Entertainment: Alê Braga

Produtor Executivo: Olívia Chiesi

Coordenador de Produção: Carolina Pardini

Atendimento: Vitoria Alarcon

Diretora de Produção: Bernie Walbenny Maria de Oliveira Moreno e Silva Teixeira

Aprovação cliente: Ronaldo Pereira, Carolina Braune, Vanessa Porazenka, Diego Baptista.

Ficha Técnica Grupo Ri Happy:

CEO: Ronaldo da Silva Pereira Junior

Diretora de Marketing: Carolina Braune

Gestão de Marca e Conteúdo: Vanessa Porazenka

Mídia e Comunicação Corporativa: Giovana Facchetta e Giovana Brizoti

Estratégia Conteúdo: Renata Fonseca, Letícia Ávila, Camila Mers, Karina Costa e Giovana Brizoti

Gestão de Campanhas: André Paixão, Amanda Gasperotto, Maria Eduarda Alvarez e Jussara Alves

Head de Criação: Diego Baptista

Criação: Equipe in house

Sobre o Grupo Ri Happy

O Grupo Ri Happy, maior empresa brasileira do varejo infantil, atualmente conta com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e tem como missão estimular o desenvolvimento infantil por meio do brincar. Em 2012, The Carlyle Group, gestor global de investimentos alternativos, adquiriu a Ri Happy Brinquedos e a PBKIDS. Em 2013, o grupo iniciou as atividades da categoria Ri Happy Baby, unidade da rede Ri Happy desenvolvida para atender todas as necessidades das gestantes com os melhores produtos do segmento de bebês. A marca Ri Happy completou 34 anos de atividades em 2022 e busca oferecer um atendimento cada vez mais diferenciado e experiência de compra inesquecível para todos os clientes. Para mais informações, acesse: www.rihappy.com.br e www.pbkids.com.br

