Richard A. Bucher est nommé président-directeur général

Voici ce qu'a déclaré M. Malloy, qui demeurera président du conseil d'administration de Victaulic, à propos de cette nomination : « Rick a toujours fait preuve de l'intelligence, du jugement et du courage nécessaires pour prendre des décisions éclairées et parfois difficiles, tout en préservant compassion et sollicitude à l'égard de tous ceux qui sont associés à Victaulic, soit les employés, les clients, les actionnaires et notre collectivité. Depuis qu'il s'est joint à Victaulic en 2009, Rick a renforcé l'engagement de longue date de l'entreprise envers l'innovation. Sous sa direction, l'organisme de recherche et de développement de Victaulic a doublé de taille et le portefeuille de brevets de l'entreprise a connu une croissance considérable; plus de 3 200 brevets ayant été émis à l'échelle mondiale. »