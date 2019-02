Richard Gregorie, veterano do Departamento de Justiça e conhecido pelas acusações de Noriega e Medellin, se junta a equipe de Investigações Globais da BRG em Miami

MIAMI, 6 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A BRG anunciou hoje que Richard D. Gregorie se juntou à empresa como diretor administrativo em sua equipe de Investigações Globais e Inteligência Estratégica. A distinta carreira de Gregorie no Departamento de Justiça dos EUA inclui inúmeros prêmios e processos de alto perfil, incluindo acusações do general panamenho Manuel Noriega e do Cartel de Drogas de Medellin.

"Não é todo dia que você pode adicionar alguém com experiência e pedigree do Dick - e ele sabe mais sobre direito criminal do que qualquer pessoa que eu já conheci", disse Frank Holder, líder da área de Investigações Globais e Inteligência Estratégica da BRG. "Dick trabalhou em alguns dos maiores casos recentes, envolvendo chefes de governos estrangeiros e traficantes de drogas internacionais. Ele é uma figura bem conhecida, tendo testemunhado perante os comitês do Congresso e aparecido na televisão nacional. Sua impressionante experiência em áreas como crimes de colarinho branco, sanções e questões regulatórias faz dele um forte acréscimo à nossa equipe na BRG".

Gregorie começou a trabalhar em Miami no início dos anos 80, durante a chamada Guerra às Drogas, juntando-se à Procuradoria dos EUA no Distrito Sul da Flórida como chefe de Narcóticos. Ele também serviu no escritório como advogado sênior de contencioso, procurador-chefe dos EUA e chefe da Divisão Criminal. Como resultado, ele tem amplo conhecimento em temas como lavagem de dinheiro, jurisdição extraterritorial, a Lei de Combate a Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado, dentre outras complexas conspirações. Antes de vir para Miami, Gregorie processou o crime organizado em toda a Nova Inglaterra assim como casos relacionados a terrorismo, corrupção pública e fraude ao longo de sua carreira.

Gregorie recebeu três prêmios inéditos por Serviços Prestados à Procuradoria Geral, bem como o prêmio da Associação Nacional de Ex-Procuradores dos EUA, atuando como procurador-assistente dos EUA em destaque no país. Como advogado sênior de contencioso e professor no Centro Nacional de Advocacia do Departamento de Justiça dos EUA, ele treinou e orientou jovens promotores, e contribuiu com capítulos nas edições de 2011 e 2016 do Federal Narcotics Prosecution Manual do Departamento de Justiça.

"A BRG está regularmente envolvida em investigações de alto perfil e avaliações de inteligência de negócios, gerando elogios como uma empresa com visão de futuro que fornece forte expertise e perspectivas aos clientes", disse Gregorie. "Minhas mais de quatro décadas no Departamento de Justiça se encaixam bem com o trabalho existente da BRG, particularmente em questões relacionadas à lavagem de dinheiro e à False Claims Act, e estou animado para fornecer consultoria estratégica e servir como porta-voz da BRG".

Sobre a BRG

A Berkeley Research Group, LLC (BRG) é uma empresa de consultoria global que ajuda organizações líderes a avançar em três áreas principais: disputas e investigações, finanças corporativas e estratégia e operações. Com sede na Califórnia e escritórios em todo o mundo, somos um grupo integrado de especialistas, líderes do setor, acadêmicos, cientistas de dados e profissionais que trabalham além das fronteiras e das disciplinas. Aproveitamos nossa experiência coletiva para fornecer insights inspirados e estratégias práticas que nossos clientes precisam para estar à frente do que está por vir. Visite www.thinkbrg.com para mais informações.

