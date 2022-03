Richard Jin de Huawei propone el concepto "FIBERS" para la digitalización industrial

Las fibras ópticas son más ecológicas que los cables de cobre. Richard Jin señaló que las fibras ópticas son fáciles de obtener, tienen una larga vida útil y no generan ninguna pérdida de calor. Con estas ventajas, la comunicación por fibra óptica puede ayudar eficazmente a las empresas a reducir el consumo de electricidad, ahorrar energía y reducir las emisiones de carbono, logrando un desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono.

Para permitir la transformación digital, las conexiones deben adherirse al concepto "FIBERS" que se refiere a los nuevos requisitos de conectividad de diversas industrias. Basándose en las innovaciones técnicas y en las prácticas de digitalización industrial, Richard Jin utiliza "FIBERS" para interpretar los seis requisitos clave de las conexiones: segura, inteligente, de banda ultra-ancha, eficiente, fiable y simple (saFe, Intelligent, Ultra-Broadband, Efficient, Reliable y Simple).

e: En escenarios industriales especiales, como las minas de carbón, las conexiones deben satisfacer los requisitos de rendimiento y, al mismo tiempo, garantizar que los dispositivos y cables de la red subterránea sean intrínsecamente seguros al eliminar las chispas eléctricas. I ntelligent: Esta es ahora una de las principales tendencias del desarrollo de las conexiones. El software inteligente puede utilizarse para implementar la colaboración entre dispositivos y productos para mejorar enormemente el rendimiento general del sistema y la innovación de los servicios. Por ejemplo, las redes ópticas colaboran con los sistemas de almacenamiento para conseguir una pérdida de datos nula. Y con la ayuda de algoritmos de detección inteligentes, las fibras ópticas pueden utilizarse para implementar la inspección desatendida de oleoductos y gasoductos.

Huawei lanzó la Red OptiX Inteligente Verde para permitir la digitalización industrial. En el MWC 2022, Huawei lanzó cinco soluciones innovadoras basadas en escenarios – FTTO (Fiber To The Office), FTTM (Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX y Sensing OptiX - que incorporan plenamente los conceptos verde y "FIBERS" para potenciar la digitalización industrial.

Al final del discurso, Richard Jin declaró: "Trabajamos con socios globales para combinar las tecnologías ópticas con las prácticas de la industria para ayudar a conseguir conexiones más seguras, servicios más inteligentes, una transmisión más rápida, una producción más eficiente, datos más fiables y una operación y mantenimiento más sencillos, facilitando la digitalización de diversas industrias".

El MWC 2022 se celebra del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona (España). Huawei mostrará productos y soluciones empresariales en el stand 1H50, pabellón 1, Fira Gran Vía. Para más información, visite https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022.

