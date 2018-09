Richard Maaghul de chez ODEM s'adressera à la conférence de #SWITCH! en Lituanie

ZOUG, Suisse, 20 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Richard Maaghul, président-directeur général d'ODEM, place de marché dominante de l'enseignement à la demande dans le monde, s'exprimera le 20 septembre à l'occasion de la conférence de #Switch! sur la technologie, l'information et l'entrepreneuriat à Vilnius en Lituanie.

Maaghul lancera le programme d'éducation à la conférence avec une allocution d'ouverture sur La révolution de la technologie de la chaîne de blocs dans le secteur de l'éducation. En outre, addition, Dr Adel ElMessiry, mentor principal pour la technologie d'ODEM, apportera une mise à jour sur les progrès de la plateforme ODEM. Il s'agit du portail d'éducation de la Société, reposant sur la chaîne de blocs et destiné à donner aux étudiants les moyens d'interagir avec les enseignants pour créer des expériences d'apprentissage exceptionnelles.

« C'est un honneur et nous sommes ravis de parler devant une audience en majorité estudiantine à un moment aussi important dans l'émergence de la technologie des chaînes de blocs comme force d'un changement positif dans l'éducation, » a commenté Maaghul. « Dr ElMessiry et moi-même sommes aussi enchantés de partager l'histoire d'ODEM avec les membres de la communauté lituanienne de l'information, des communications et de la technologie. »

La technologie de la chaîne de blocs et le système de chiffrement en arrière-plan des monnaies numériques comme Bitcoin et Ethereum sont en train de remodeler la façon dont les gens considèrent l'éducation et la sûreté du stockage des transcriptions et autres enregistrements des accomplissements universitaires.

ODEM se concentre sur l'utilisation de la chaîne de blocs et des contrats intelligents pour combattre les obstacles que les étudiants rencontrent dans leur accès à un bon enseignement. La mission d'ODEM vise à rendre l'éducation plus accessible, plus abordable, portable et vérifiable. La plateforme ODEM fournira des programmes universitaires en personne, en ligne et homogènes. Vers le début de 2019, la plateforme sera en mesure de délivrer des programmes universitaires et des certificats basés sur les chaînes de blocs.

#Switch! est la plus grande conférence à but non lucratif dans les pays baltes, et elle est centrée sur l'esprit d'entreprise, l'information, la communication et la technologie. Plus de 15 000 participants sont attendus à la version de cette année pour des discours et des discussions qui se concentreront sur la technologie des chaînes de blocs, les offres initiales de jetons, l'intelligence artificielle et la cybersécurité.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter : ODEM.IO. Ou bien participez à la discussion avec ODEM sur Telegram.

Pour un instantané sur les prochaines conférences de l'industrie où participeront des dirigeants d'ODEM, veuillez consulter : Événements.

