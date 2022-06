RICHARD MCLAREN FOURNIT UN CADRE POUR LA RÉFORME

LAUSANNE, Suisse, le 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Dans son rapport final de l'enquête indépendante sur la boxe, le professeur Richard McLaren, O.C., détaille une histoire de mauvaise gestion financière et de tromperie, de bris de règles sur le terrain, et des programmes d'entraînement et d'éducation inadéquats dans le sport de boxe.

« L'Association internationale de boxe est une organisation en transition, mais qui a encore besoin d'une réforme. La boxe internationale ne semble pas ébranler sa culture historique de manipulation des combats et de fonctionnement en dehors des règles et au-delà », a déclaré le professeur McLaren. "Si le sport doit conserver sa place dans la famille olympique, il doit agir maintenant."

Le rapport décrit les décisions qui ont conduit à l'effondrement quasi financier de l'International Boxing Association (AIBA) en 2017, qui a commencé par un grand rêve de révolutionner la boxe amateur en introduisant la boxe professionnelle dans le groupe AIBA grâce à la création de nouvelles entreprises.

« L'objectif unique de la direction de faire fonctionner de nouvelles entreprises externes a exigé du temps, de l'énergie et de l'argent. Tout cela au détriment de l'organisation et du sport », a déclaré le professeur McLaren.

En outre, le rapport identifie de nombreux cas de fonctionnaires ne se conformant pas aux règles de conduite sur le terrain de jeu lors de tournois récents. Il s'agissait notamment de la pression exercée par les pairs pour manipuler les combats, de la manipulation manuelle excessive de l'arbitre et des juges, de personnes non autorisées sur le terrain de jeu et de l'utilisation de téléphones mobiles.

"Ce genre d'infractions renforce la culture passée qui a ignoré l'éthique et l'intégrité du sport et ouvrir la porte à la manipulation à bout", a déclaré le professeur McLaren.

Dans la première étape de l'enquête annoncée en septembre 2021, le professeur McLaren a confirmé qu'un système de manipulation à bout par les officiels existait à l'occasion des Jeux olympiques d'été de Rio. Le premier rapport a également examiné la dynamique du pouvoir interne au sein de l'AIBA qui a permis à la corruption d'évoluer. En décembre 2021, la professeure McLaren a présenté un rapport sur la période suivant les Jeux de Rio. Il a constaté que, bien qu'il y ait eu une tentative de faire le ménage après Rio, la porte tournante des dirigeants a créé un vide qui a été comblé par les factions qui luttent pour le pouvoir et le contrôle.

« Dans l'ensemble, les trois phases du travail fournissent à IBA l'une des études les plus complètes de tout sport. Nous réunissons les facteurs historiques, sociaux, financiers et structurels qui ont contribué à la réputation de corruption et de mauvaise gestion de la boxe », a déclaré le professeur McLaren.

Le rapport final présente également une série de recommandations qui comprennent la commande d'un examen culturel; la création d'une académie de formation; l'élaboration de documents de formation écrits complets; le retrait du processus d'accréditation des comités organisateurs locaux, ainsi qu'une série de recommandations pour l'application rigoureuse des règles dans le domaine.

Le rapport complet peut être téléchargé à l'adresse : https://www.mclarenglobalsportsolutions.com/Boxing-Investigation-Final.php

Veuillez contacter : Catherine Doyle, Avenue Strategic Communications, au nom de MGSS, Tél. :514-641-3266, E-mail : [email protected]

SOURCE McLaren Global Sports Solutions