Richard McLaren publie un rapport sur les allégations d'abus dans le programme de basket-ball féminin du Mali

TORONTO, 15 septembre 2021 /PRNewswire/ -- En sa qualité de responsable de l'intégrité de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), le professeur Richard McLaren, O.C., et son équipe de McLaren Global Sport Solutions (MGSS), soutenue par Harod Associates, ont remis leur rapport sur les allégations d'abus au sein de la Fédération malienne de basket-ball (FMBB).

Ces allégations ont été portées à l'attention de la FIBA en juin 2021 par le New York Times et Human Rights Watch.

« Bien que nous n'ayons pas pu vérifier de manière indépendante certaines des allégations contenues dans l'article du New York Times, ce qui en décevra plus d'un, nous avons découvert des abus sexuels, des actes d'intimidation et d'obstruction perpétrés par des responsables du FMBB » a déclaré le professeur McLaren. « Nous avons remis le rapport à la FIBA et l'enquête est close. Il incombe maintenant à la FIBA d'agir. »

Le rapport complet peut être consulté sur la page web de MGSS en cliquant ici : https://www.mclarenglobalsportsolutions.com/pdf/FibaReport-09-2021.pdf

