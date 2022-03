Ричард Цзинь из компании Huawei предлагает концепцию "FIBERS" для промышленной цифровизации

БАРСЕЛОНА (Испания), 4 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- На выставке Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) вице-президент Huawei и руководитель подразделения оптических бизнес-продуктов Ричард Цзинь (Richard Jin) произнес вступительную речь под названием «Green Intelligent OptiX Network освещает путь к промышленной цифровизации» ("Green Intelligent OptiX Network, Lighting Up the Way to Industrial Digitalization"). В своей речи он предложил концепцию "FIBERS" для промышленной цифровизации и представил Green Intelligent OptiX Network для предприятий.