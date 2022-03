RICHMUSIC LANZA EP TOTALMENTE FEMENINO "hembrismo" PRESENTADO POR paopao JUNTO CON LA GABI, ARIA VEGA, CAMI DA BABY Y VILLANO ANTILLANO

MIAMI, 2 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sello discográfico latino independiente RichMusic, lanzó hoy su primer EP exclusivamente femenino, "hembrismo", que fue dirigido por su primera artista femenina, paopao, también asumiendo el papel de productora ejecutiva. Este proyecto cuenta con la participación de La Gabi, ARIA VEGA, Cami Da Baby y Villano Antillano.

Escucha "hembrismo" AQUÍ

Perfectamente alineado con el Mes de la Historia de la Mujer, "hembrismo" destaca a la próxima generación de talento femenino latino en la industria, logrando así que se rompan fronteras, trastornando la escena latina y haciendo que las mujeres sean escuchadas de una manera nunca antes vista. El EP es solo el comienzo de los esfuerzos de RichMusic para generar un cambio en la industria de la música tradicionalmente dominada por hombres, posicionando aún más al sello como líder en la educación, el empoderamiento, el apoyo y la defensa de la igualdad de oportunidades para las mujeres que trabajan en la música.

"hembrismo" consiste de siete temas, incluyendo "hebilla", el primer sencillo lanzado el 15 de febrero, que es un reggaetón alternativo con una vibra sensual que cambia el guión y posiciona a las mujeres como las que toman la iniciativa, se divierten y no se disculpan por ello.

"Es poco común ver a cinco mujeres diferentes unirse para crear algo que eleva y empodera y también es divertido. Pudimos dar vida a este EP combinando nuestras fortalezas e individualidades, para crear algo identificable, contando nuestras historias de la manera que queremos", dijo paopao.

"La respuesta temprana que ha tenido 'hembrismo' es un verdadero testimonio del poder y la fuerza de los mensajes transmitidos en el EP y el notable talento que paopao reunió para este esfuerzo único de su tipo. Estamos orgullosos de apoyar los esfuerzos que nivelan el campo de juego para todos. Este EP es un pequeño paso en la dirección correcta y ayuda a dar el ejemplo para que la industria continúe impulsando hacia mayor igualdad e inclusión", dijo Josh Méndez, COO y cofundador de RichMusic.

El EP reúne una colaboración femenina nunca antes vista en la industria de la música latina y promete marcar la diferencia gracias a la colaboración de La Gabi de MA' G NATION, la artista promesa de J Balvin; ARIA VEGA de Warner Music México; la prometedora sensación venezolana Cami Da Baby; y la pionera de la comunidad LGBTQ+ dentro del género urbano latino, Villano Antillano, de La Buena Fortuna Music.

SOBRE paopao:

Paola Nicole Marrero Rodríguez, conocida profesionalmente como paopao, es una cantautora puertorriqueña ganadora del Latin GRAMMY®. Su estilo musical se describe predominantemente como una mezcla de reggaetón y pop alternativo. A principios de 2021, paopao firmó su primer contrato discográfico y editorial bajo RichMusic, lanzando su sencillo debut "pal sex" en septiembre de 2021 con gran éxito. El tema fue producido por el visionario y uno de los productores más influyentes de la música latina, Dimelo Flow, junto con Symon Dice y Mizu, y coescrita por paopao y Toy Wapo. En noviembre lanzó su segundo sencillo, "ascensor" con Omar Courtz, generando elogios de los reconocidos artistas Sech y Dalex, entre otros. paopao comenzó 2022 con fuerza con el lanzamiento de "tenemos que hablar" con iZaak, que se incluirá en su próximo EP.

SOBRE RICHMUSIC:

Fundado en 2007, RichMusic se ha establecido como el principal sello discográfico latino e independiente de la industria. Con una lista de talentos de primera clase, que incluye a distinguidos nominados al Latin GRAMMY® y al Premio Billboard de la Música Latina, RichMusic sigue siendo impulsado por su inspiradora misión de Siempre Soñar.

Artistas de renombre mundial como Sech, el productor latino Dímelo Flow, la estrella en ascenso Dalex, el cantante, productor y compositor jamaiquino Chris Marshall, el cantautor argentino Thyago y la cantautora puertorriqueña paopao son el talento más célebre del sello. Además, RichMusic ha dado la bienvenida a los productores expertos Symon Dice, Animal, Rike Music y Jhon El Divertido a su lista también.

Con sede en Miami, la discográfica reside dentro de Morplay Academy, una rama creativa con diversos clientes que crea marcas únicas. Morplay Academy también alberga instalaciones de grabación de última generación, Morplay Studios, las últimas divisiones de RichMusic, Morplay Prints y The Pencil Pushers.

RichMusic sigue mostrando sus fortalezas en sacar lo mejor de cada uno de sus artistas para enriquecer el mundo con la música. El sello ha recibido múltiples nominaciones a los premios Billboard Latin Music Awards, incluido Latin Rhythm Albums Label of the Year, Top Latin Albums Label of the Year y Top Latin Albums Imprint of the Year. El cofundador y director de operaciones de RichMusic, Joshua Méndez, apareció en las prestigiosas listas de Power Players y Latin Power Players de Billboard durante los últimos dos años consecutivos. El sello dio a conocer recientemente su nuevo equipo ejecutivo de eminentes veteranos de la industria para apoyar el crecimiento continuo de RichMusic.

