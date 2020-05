Richnerstutz Ltd: Solution contre le Covid-19 pour le commerce de détail : un système de comptage suisse aide les clients à respecter la distanciation

Afin d'empêcher la propagation du virus COVID-19, les gouvernements ont imposé des réductions drastiques des valeurs de référence pour le nombre de clients par surface. En pratique, les entreprises concernées tentent de faciliter les services de contrôle avec leurs propres portiers, systèmes de répartition par billet d'entrée ou barrières mobiles. Le résultat est généralement peu satisfaisant et onéreux. Un système de feux de signalisation innovant et facile à installer devrait désormais permettre une mise en œuvre simple et économique des contrôles d'accès imposés, ainsi que la mesure des flux de clients. Cette solution sera principalement utile pour le commerce de détail, les restaurants et musées, les gares, les aéroports et les centres de dépistage du virus.

Un capteur qui compte automatiquement les clients

CountMe® ressemble à un pilier d'accueil et reproduit les couleurs rouge et verte d'un feu de circulation. Les piliers sont placés dans la zone d'entrée et de sortie de la boutique et enregistrent les clients entrants et sortants à l'aide d'un capteur. Lorsque le nombre maximal défini pour le magasin est atteint, la lumière rouge s'allume. À l'inverse, lorsque le feu est vert, les clients peuvent entrer dans la surface commerciale. Le montage est simple ; l'installation et la mise en service se font en quelques minutes par le biais d'une application. Des marquages autocollants pour le sol adaptés viennent compléter les piliers afin de faire respecter la distance nécessaire.

Innovant, flexible, créatif

« Lorsque l'idée a germé, nous avons immédiatement commencé à la développer ensemble. Parce que nous disposons, au sein même de notre entreprise, du savoir-faire, de la technologie et des matériaux nécessaires, nous avons pu commencer à tester le prototype en seulement une semaine », explique André Richner, PDG de Richnerstutz SA. « Nous sommes très heureux de pouvoir apporter une contribution importante à la lutte contre la pandémie du Covid-19 ».

Des commerces de détail mesurent déjà les flux de clients dans le pays et à l'étranger

Les premiers systèmes CountMe® fonctionnent déjà avec succès chez plusieurs centaines de détaillants en Europe. Les avantages de CountMe® sont manifestes : il s'agit d'une solution précise, efficace et économique, qui a déjà convaincu le commerce de détail.

- L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1164768/CountMe_Red_Light.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1164767/CountMe_Green_Light.jpg

Pour toutes questions, veuillez contacter :

Richnerstutz SA

Service presse

Durisolstrasse 1

CH-5612 Villmergen

[email protected]

+41 56-616-67-67

