Ricoh Canada se asocia con Vizetto para impulsar la colaboración y la transformación digital en el lugar de trabajo

- Ricoh Canada se asocia con Vizetto para acelerar la colaboración e impulsar la transformación digital en el lugar de trabajo

Reactiv SUITE de Vizetto se presenta en Canadá: una reinvención en términos de colaboración y eficiencia de las reuniones con un conjunto de herramientas sin igual y con la tecnología de Ricoh.

MISSISSAUGA, Ontario, 17 de enero de 2020 /CNW/ - Vizetto, la empresa creadora de Reactiv SUITE se complace en anunciar su asociación con Ricoh Canada Inc.

Las pizarras interactivas (IWB) de vanguardia de Ricoh Canada llevan incorporado el software Reactiv SUITE de Vizetto.

Una colaboración ineficaz da como resultado una pérdida de productividad, tiempo y una toma de decisiones equivocada, hasta el punto de suponer un coste de productividad anual de 37.000 millones de dólares estadounidenses debido a la celebración de reuniones innecesarias solo en los Estados Unidos1. Reactiv SUITE es un innovador software de presentación y colaboración diseñado para hacer que las reuniones sean más eficaces y productivas. Con esta nueva asociación, Ricoh ofrece una propuesta de valor sin igual que simplifica las reuniones de equipo y que revolucionará la colaboración entre organizaciones educativas, sanitarias y empresariales de todos los sectores y tamaños.

Reactiv SUITE está revolucionando la forma en que las personas se comunican y comparten, ofreciendo una "Mesa Digital" que permite a múltiples usuarios remotos acceder, enviar y editar simultáneamente cualquier tipo de contenido como si lo hicieran sobre papel. Esto proporciona a los usuarios la capacidad de compartir, colaborar e idear en equipo desde cualquier parte del mundo, y ahora cuenta con la tecnología IWB de Ricoh.

"La gente ha estado hablando de la transformación digital en nuestro lugar de trabajo durante años, pero ninguna organización ha sabido cómo ponerla en marcha. Esta asociación con Ricoh nos brinda una fantástica oportunidad de integrar la visión de última generación de Reactiv con un gran proveedor de soluciones como es Ricoh. Como empresa canadiense, estamos deseando ayudar a Ricoh Canada a liderar el camino y transformar la forma en que los canadienses se comunican y comparten", afirmó Av Utukuri, consejero delegado de Vizetto.

La SUITE está compuesta por tres componentes principales totalmente integrados:

STAGE: una potente herramienta de narración no lineal que permite a los equipos pasar de la gestión de contenidos a la narración de una presentación.

SCRIBBLE: una innovadora herramienta de lluvia de ideas y maquetación, que utiliza un lienzo infinito con el que se puede esbozar, escribir ideas, marcar páginas y crear diseños dinámicos.

HUDDLE: una herramienta de colaboración unificada de última generación que permite a cualquier usuario, desde cualquier lugar del mundo, manipular, editar y firmar documentos como si estuvieran en la misma sala.

"El cambio digital está transformando la forma de trabajar de las personas, y las empresas necesitan moverse rápidamente para seguir aventajando a la competencia y mantener a los clientes satisfechos. Ricoh Canada se compromete a ayudar a sus clientes a trabajar de una manera más inteligente, rápida y eficiente, para que logren generar un mayor valor a partir de sus datos empresariales, y así mantenerse por delante de la competencia e incluso superarla por completo. La clave para ayudar a nuestros clientes a tener éxito durante este cambio continuo es nuestra cartera en evolución y consideramos que Reactiv SUITE supone un importante valor añadido para nuestros clientes", afirmó Eric Fletcher, vicepresidente de Marketing de Ricoh Canada.

Ricoh ofrece soluciones sencillas y hechas a medida para dar respuesta a problemas de colaboración complejos, por lo que sus empleados dispondrán de las herramientas adecuadas en el momento oportuno para ofrecer una experiencia empresarial de alto rendimiento a sus clientes y a sus empleados.

Para obtener más información, visite la página web del software de colaboración de Ricoh.

Acerca de Vizetto

Vizetto Inc. es una empresa canadiense que desarrolla el software Reactiv SUITE, un software orientado a la creatividad remota. Esta nueva asociación entre dos grandes empresas revalida todavía más la misión de Vizetto a la hora de garantizar la mejor experiencia del usuario posible para el espacio de las reuniones digitales.

| Acerca de Ricoh |

Ricoh está potenciando los entornos de trabajo digitales mediante tecnologías y servicios innovadores que permiten a las personas trabajar de una manera más inteligente. Durante más de 80 años, Ricoh ha impulsado la innovación y ha sido un proveedor líder de soluciones de gestión de documentos, servicios de TI, servicios de comunicaciones, impresión comercial e industrial, cámaras digitales y sistemas industriales.

Con sede en Tokio, el Ricoh Group opera en aproximadamente 200 países y regiones. En el ejercicio financiero que finalizó en marzo de 2019, el Ricoh Group tuvo unas ventas mundiales de 2.013.000 millones de yenes (aproximadamente 18.100 millones de dólares estadounidenses).

Para obtener más información sobre la oferta de servicios de comunicación de Ricoh, visite www.ricoh.ca o siga los canales de redes sociales de empresa en Twitter, Facebook y LinkedIn.

1 You Waste A Lot of Time At Work: https://www.atlassian.com/time-wasting-at-work-infographic (Usted pierde una gran cantidad de tiempo en el trabajo)

© 2020 Ricoh Canada Inc. Todos los derechos reservados. Los demás nombres de productos y marcas que aparecen en este comunicado son marcas registradas propiedad de sus respectivas empresas.

Eric Fletcher, vicepresidente de Marketing de Ricoh Canada, Inc., 905.268.5525, eric.fletcher@ricoh.ca; Pierrick Vauvelle, director de Marketing de Vizetto, info@vizetto.com

