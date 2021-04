Ridecell lance Fleet IoT Automation, la toute première plateforme permettant de convertir les données des véhicules en opérations automatisées

« Savoir ce qui se passe avec votre flotte est un bon début », a déclaré Aarjav Trivedi, PDG de Ridecell. « L'automatisation complète de la réponse est révolutionnaire. C'est pourquoi nous avons créé Fleet IoT Automation pour numériser et automatiser le contrôle des véhicules, l'accès à la location, les réparations, la planification et l'ensemble des flux de travail de la flotte. Désormais, les équipes commerciales et opérationnelles des flottes disposent d'un outil puissant à portée de main qui leur permet d'améliorer le service à la clientèle, d'augmenter le temps de fonctionnement des flottes et de tirer de nouvelles sources de revenus des flottes. Les équipes technologiques disposent d'API et de kits de développement logiciel conviviaux pour les développeurs, qui les aident à avancer plus rapidement sur leurs feuilles de route. »

Fleet IoT de Ridecell complète les systèmes de gestion de flotte existants et les plateformes télématiques et de véhicules connectés. Ridecell unifie les données de ces systèmes et utilise ces informations comme déclencheurs pour automatiser les tâches. Pour tous les types de flottes, une alerte de pression des pneus mettrait automatiquement le véhicule hors service, déclencherait l'intervention d'une équipe de maintenance pour résoudre le problème et remettrait le véhicule en service une fois la tâche terminée. Pour les flottes où le vol est un problème, les véhicules volés seraient automatiquement immobilisés pendant que le système émet un rapport de localisation aux autorités sur la base de flux de travail préconfigurés. Et pour les véhicules dont la flotte est utilisée pour générer du chiffre d'affaires, le système peut automatiquement segmenter le comportement des utilisateurs et cibler les individus avec des promotions conçues pour augmenter le chiffre d'affaires et l'utilisation des services.

Les déploiements de flottes nécessitent un écosystème sophistiqué de technologies et de services. La plateforme est conçue pour apporter la transformation numérique aux flottes tout en améliorant les solutions de marketing, de gestion de flotte et de télématique automobile actuellement déployées. La plateforme conviviale fournit le pipeline de données, les API et les kits de développement logiciel nécessaires à une intégration et une communication précises avec les systèmes internes. Fleet IoT Automation de Ridecell transforme les données en actions automatisées et commence à produire un retour sur investissement positif avec un faible investissement initial.

La plateforme Fleet IoT de Ridecell est disponible dès maintenant pour les clients des flottes qui souhaitent libérer la puissance d'une flotte connectée. Pour plus d'informations, consultez le site www.ridecell.com.

À propos de Ridecell

Ridecell Inc. ouvre la voie à la transformation numérique des opérations et des activités relatives aux flottes automobiles. Nos solutions IoT (Internet des objets) pour les flottes automobiles modernisent et monétisent les flottes en combinant les informations sur les données avec le contrôle numérique des véhicules pour transformer les processus manuels d'aujourd'hui en flux de travail automatisés. Il en résulte des niveaux d'efficacité et de contrôle inégalés pour les services partagés, les covoiturages, les locations et les flottes logistiques.

Aujourd'hui, Ridecell soutient certains des parcs automobiles les plus prospères dans des villes d'Europe et d'Amérique du Nord, notamment Penske, le service Gig Car Share & Rental de AAA et Toyota Europe. Le siège social de Ridecell se situe à San Francisco et l'entreprise possède des bureaux à Madrid, Paris, Berlin et à Pune, en Inde.

