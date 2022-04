Riešenie komerčného displeja Hisense vytvorené pre šport, predstavené na Parc des Princes, domovskom stánku Paris Saint-Germain

ČCHING-TAO, Čína, 12. apríla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense nedávno predstavila LED displeje v Parc des Princes, domovskom stánku futbalového klubu Paris Saint-Germain vo Francúzsku, aby poskytla nové riešenie pre okolie štadióna. Obvodový LED displej vybavený najmodernejšou technológiou umožní fanúšikom lepšie sa ponoriť do pôsobivého zážitku zo zápasu. Marc Armstrong, riaditeľ pre partnerstvá klubu Paris Saint-Germain, povedal: „Sme nadšení, že môžeme na Parc des Princes privítať spoločnosť Hisense a jej komerčné LED displeje. Je to skvelá príležitosť ukázať silné partnerstvo, ktoré Paris Saint-Germain vybudoval s medzinárodne uznávanou značkou, akou je Hisense, a možnosť vrátiť to fanúšikom lepším zážitkom z hry."