Rihanna zahájila prodej produktů ze své produktové řady Fenty Skin

„Fenty Skin je moje vize nové kultury v péči o pokožku. Chtěla jsem vytvořit skvělé produkty, které opravdu fungují, snadno se používají a každý je dokáže aplikovat." - Rihanna

SAN FRANCISKO, 1. srpna 2020 /PRNewswire/ -- Poté co Rihanna v roce 2017 spustila svou průlomovou značku Fenty Beauty, představila nyní, ve spolupráci s firmou Kendo Brands, která patří pod křídla kosmetické skupiny LVMH, svou druhou globální kosmetickou značku Fenty Skin.

Rihannina velmi očekávaná značka přípravků pro péči o pokožku je završením jejích globálních zkušeností, osobní cesty v péči o pokožku a poslání nabízet jednoduchá řešení pro všechny odstíny a typy kůže a pleti. Značka Fenty Skin tak nabízí, čisté, hodnotné a víceúčelové produkty, které bezproblémově fungují i s makeupem a, díky ekologicky šetrným obalům a složení, chrání naší planetu

Po mnoha letech složité orientace v nepřeberné nabídce produktů pro péči o pokožku a poté, co Rihanna zažila na vlastní kůži špatnou zkušenost, když jí v období dospívání jeden produkt způsobil změnu barvy pokožky, snila o vytvoření řady produktů, které budou účinné a spolehlivé a přitom bude jejich používání úplně jednoduché. A nyní vytvořila značku produktů péče o pokožku, do které promítla roky svých vlastních zkušeností, studia a výzkumu, a která tak představuje vše, o čem snila a co by si přála, aby věděla, když byla mladší. Fenty Skin je značka, kterou se Rihanna dělí o své tipy a rady, které používá k tomu, aby měla stále jasnou, zdravě vypadající pleť. Součástí produktové řady značky, která je známá pod názvem „Fenty Skin Start'rs (základní produkty značky Fenty Skin)", jsou dva produkty typu 2v1:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (v ceně 25 dolarů) , prostředek na odstranění makeupu, který nevysušuje pokožku a pleť, s krémovou pěnou na odstranění špíny, kožního mazu a dlouho nošeného makeupu.

, prostředek na odstranění makeupu, který nevysušuje pokožku a pleť, s krémovou pěnou na odstranění špíny, kožního mazu a dlouho nošeného makeupu. Fat Water Pore-Refining Toner Serum (v ceně 28 dolarů) , revoluční spojení toneru a séra, které chrání kožní póry, zlepšuje vzhled tmavých skvrn, zesvětluje, vyhlazuje a projasňuje pokožku a odstraňuje stíny a navíc neolupuje pokožku.

, revoluční spojení toneru a séra, které chrání kožní póry, zlepšuje vzhled tmavých skvrn, zesvětluje, vyhlazuje a projasňuje pokožku a odstraňuje stíny a navíc neolupuje pokožku. Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (v ceně 35 dolarů), zvlhčující přípravek s ochrannou proti slunečnímu záření, který neobsahuje olej a je prakticky neviditelný na všech odstínech pleti, které dodává lehký narůžovělý nádech. Tento přípravek pomáhá bojovat s vysoušením pokožky, zakrývá tmavé skvrny a je šetrný k makeupům, protože nezpůsobuje jejich olupování ani nežádoucí stíny. A navíc lze nádobu s přípravkem znovu naplnit.

Řada produktů Fenty Skin obsahuje čistě přírodní, veganské, bezlepkové a bezolejnaté složky a globálně nakupované ingredience, jako jsou například barbadoská třešeň (malpígie lysá). Rihanna chtěla, aby řada produktů Fenty Skin i skvěle voněla, takže jednotlivé produkty vynikají teplými, tropickými vůněmi barbadoské třešně, kokosu nebo čerstvých pouštních melounů, jejichž výtažky tyto produkty obsahují. Pro Rihannu bylo důležité, aby její produkty mohli využívat všichni, a proto byly testovány na všech druzích a odstínech pokožky.

Balení produktů Fenty Skin je elegantní, moderní a ekologicky šetrné. Značka se snaží v maximální míře eliminovat používání krabiček a využívá recyklovatelné materiály a tam, kde je to smysluplné, nabízí možnost opakovaného plnění obalů.

Ambasadorem značky je Sean Garrette, přední odborník na péči o pokožku a kosmetiku.

Produkty řady Fenty Skin se prodávají od 31. července, výhradně prostřednictvím webové stránky FentySkin.com, s možností doručení do zahraničí.

