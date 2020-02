Ring ; un antidote de cybermonnaie au Brexit, par Litecoin Cash

HAMBOURG, Allemagne, 11 février 2020 /PRNewswire/ -- Alors que le Royaume-Uni quitte une union, une autre est formée. Le 18 février 2020, Ring sera forgé en unifiant les chainstates de quatre cybermonnaies établies. Avec de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires et une énorme distribution initiale, Ring a réellement quelque chose pour tous.

Un type différent d'union monétaire : Bitcoin, Litecoin Cash, Dash, Doge.

Ensemble, récompenser ces pièces constituera la plus grande distribution initiale de cybermonnaies à ce jour et capturera plus de 30 ans d'histoire blockchain cumulative à travers plus de 30 millions d'adresses individuelles.

Devenez le détenteur d'une de ces 4 pièces le 18 février 2020 pour recevoir un droit proportionnel à Ring.

Le site Web contient plus de détails, en particulier sur les ratios de demande.

https://ringcoin.tech /

La démocratie dans le minage

Ring offre un minage entièrement démocratisé, tout en maintenant le plus haut niveau de sécurité. Nous remettons vraiment le pouvoir entre les mains des gens. Trois méthodes révolutionnaires de sécuriser la chaîne seront disponibles directement à l'intérieur du portefeuille de cores.

Il suffit de le télécharger, tout est là au bout de vos doigts sur une plateforme conviviale, prête à l'emploi.

Minotaur : Un nouvel algorithme Proof-of-Work résistant à ASIC, à base de CPU, personnalisé, disponible directement à l'intérieur du portefeuille.

Il suffit de connecter des cores. Vous êtes désormais un crypto mineur !

Hive Mining : La base solide rencontre une audience mondiale.

Apportant une dimension de minage éconergétique basée agent à la blockchain, une itération entièrement nouvelle de la technologie Hive Mining, de Litecoin Cash.

Des agents sur chaîne (nains) sont créés et minent en votre nom, éliminant la nécessité d'un matériel spécialisé. Tout est bon, qu'il s'agisse d'un Raspberry Pi ou de votre ordinateur de bureau habituel.

Devenez un maître Nain et gagnez Ring tout en sécurisant la blockchain.

Proof-of-Play : Change la donne ! Ne nécessite aucun investissement.

Un cadre unique a été développé pour mettre en œuvre un jeu qui peut être utilisé pour sécuriser le réseau. Ring est pour les nouveaux utilisateurs un moyen amusant de commencer à gagner des crypto en jouant des jeux à l'intérieur du portefeuille !

Combler les divisions via la communication et le partage :

Finalement, nous sommes ravis d'annoncer que Ring intègrera bientôt 'The Rialto'.

Rialto de Shakespeare était une rue de Venise où les marchands se rencontraient et faisaient discrètement des affaires.

Notre Rialto est une plateforme de chat entierement décentralisée dotée d'un système de paiement fluide intégré, tout cela piloté par le cryptage auquel vous faites confiance tous les jours pour protéger vos pièces. Ici, vous pouvez vous rencontrer en toute sécurité et réaliser un véritable rapprochement financier transfrontalier fluide.

Ring - le tout dernier développement de l'équipe de Litecoin Cash.

Nous nous réjouissons à l'idée de nous lancer et du futur qui nous attend grâce à cette technologie innovante et passionnante Global.

Apprenez-en plus.

https://medium.com/litecoincash/ring-a-cryptocurrency-antidote-to-brexit - c483673ecf06?source=friends_link&sk=4fb6d0fc3e1ba7b0f7c1449c32c7c87 9

