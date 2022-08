Rio South Texas: COSTEP przedstawia region, w którym krzyżują się sieci kolejowych przewozów towarowych w Ameryce Północnej

MISSION, Texas, 12 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Region Rio South Texas, który jest sercem łańcucha dostaw w Ameryce Północnej, od zawsze był ceniony za swoją multimodalność. Ważne przejścia graniczne pomiędzy USA a Meksykiem, międzynarodowe lotniska, porty morskie i autostrady międzystanowe sprawiają, że region jest największym ośrodkiem intermodalnego handlu dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Ameryce Północnej. Ponadto połączenie regionu z północnoamerykańską siecią kolejową klasy 1 pozwala na eksport i import setek milionów produktów rocznie. Dostęp do północnoamerykańskiej sieci kolejowej, w połączeniu z szansami, jakie daje umowa o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą (USMCA) jeszcze zwiększa logistyczną przewagę oferowaną lokalnym producentom i operatorom usług logistycznych przez region Rio South Texas

Region Rio South Texas oferuje solidną infrastrukturę kolei klasy 1 z usługami w obrębie USA za pośrednictwem kolei Union Pacific Railroad i BNSF Railway Co., w Meksyku za pośrednictwem Kansas City Southern de Mexico oraz lokalne trasy krótkodystansowe za pośrednictwem Brownsville & Rio Grande International Railroad (BRG), Border Pacific Railroad oraz Rio Valley Switching. Każdego roku BRG obsługuje tysiące pełnych wagonów (ponad 40 tys. w 2019 r.). Ponadto, zbliżająca się fuzja pomiędzy Koleją Transkanadyjską (Canadian Pacific) a Kansas City Southern wyniesie logistykę kolejową regionu Rio South Texas na wyższy poziom, oferując zoptymalizowane usługi w całym USA, Meksyku i Kanadzie. Oznacza to, że wolumen handlu prawdopodobnie nadal będzie rósł dzięki zaangażowaniu w regionie spółek kolejowych Canadian Pacific i Kansas City Southern.

Kolejowe przewozy towarowe stanowią również główne połączenie z pozostałymi opcjami logistycznymi w regionie. Krótkodystansowe usługi kolejowe do lokalnych portów morskich ułatwiają transport wodny przez szlak Gulf Intracoastal Waterway (przez który przepływa ponad 500 mln ton towarów) oraz na globalne wody przez Zatokę Meksykańską. Koleje w regionie Rio South Texas oferują także połączenia intermodalne do autostrad międzystanowych i połączeń lotniczych, łącząc region ze światem – międzynarodowy port lotniczy Valley International Airport regionu Rio South Texas jest jednym z 80 największych lotnisk cargo w USA.

Jeśli przesyłasz towary w skali globalnej, do USA lub poza Stany, lub chcesz wytwarzać produkty w Ameryce Północnej przeznaczone na ten kontynent, koniecznie przyjrzyj się temu, co ma do zaoferowania region Rio South Texas. Nasz zespół w COSTEP chętnie udzieli wszelkich informacji. Odwiedź nas na stronie internetowej www.costep.org lub spotkaj się z nami na @COSTEP, aby dowiedzieć się więcej.

