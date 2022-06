Rio South Texas: V srdci severoamerického dodávateľského reťazca

MISSION, Texas, 17. júna 2022 /PRNewswire/ -- Severná Amerika predstavuje zhruba 25 % globálneho spotrebiteľského trhu a koridor Interstate 69, ktorý pretína Spojené štáty zo severu na juh a spája ich s Kanadou a Mexikom, je jednou z hlavných tepien dodávateľského reťazca. Pozdĺž tejto trasy sa nachádzajú mnohé z najväčších priemyselných centier Severnej Ameriky a kľúčové medzinárodné križovatky zásobujú túto severoamerickú tepnu dodávateľského reťazca. COSTEP nedávno analyzoval počet prejazdov nákladných vozidiel v rokoch 2019, 2020 a 2021 na hraniciach medzi USA a Kanadou a medzi USA a Mexikom. Analyzované miesta vstupu do koridoru I-69 medzi USA a Kanadou zahŕňajú Detroit a Port Huron v Michigane a vodopády Buffalo-Niagara v New Yorku. Miestami vstupu medzi USA a Mexikom do koridoru I-69 boli Laredo, Hidalgo/Pharr, Brownsville, Progreso, Rio Grande City a Roma, všetky sa nachádzajú v regióne Rio South Texas.

V roku 2019 zaznamenal región Michigan/štát New York 3 254 623 prejazdov nákladných vozidiel, zatiaľ čo región Rio South Texas zaznamenal 3 412 118 prejazdov, čím sa oba regióny stali najrušnejšími medzinárodnými obchodnými regiónmi s kamiónmi na svojich hraniciach. Rozdiel bol nepatrný, iba 157 485 nákladných vozidiel, teda 4,8 %. Vypuknutie pandémie malo v roku 2020 negatívny vplyv na obchod, no v rôznej miere. V Michigane/štáte New York počet prejazdov nákladných vozidiel v roku 2020 výrazne klesol na 2 917 738. Počet prejazdov kamiónov v regióne Rio South Texas v roku 2020 dosiahol 3 387 816, čo znamená, že pokles bol oveľa menej kritický a rozdiel medzi týmito dvoma regiónmi vzrástol na 470 078 nákladných vozidiel alebo 16,1 % v prospech Rio South Texas. Keď v roku 2021 začala severoamerická ekonomika znova rásť, oba regióny zaznamenali oživenie aktivity, pričom Michigan/štát New York zaznamenal 3 147 251 prejazdov nákladných vozidiel a celkový počet prejazdov v Rio South Texas vzrástol na 3 739 519. Tieto čísla však odrážajú aj ďalší narastajúci rozdiel 592 268 nákladných vozidiel alebo 18,8 % v prospech Rio South Texas.

Priame porovnanie údajov z roku 2021 s rokom 2019 ukazuje, že v roku 2021 mal Michigan/štát New York stále menší počet prejazdov nákladných vozidiel o 107 372, čiže -3,3 % v porovnaní s rokom 2019. Oproti tomu sa v roku 2021 v Riu South Texas zvýšil počet prejazdov nákladných vozidiel o 327 401, čo je o 9,6 % viac ako v roku 2019, čo rovno zaradilo región Rio South Texas do centra severoamerického dodávateľského reťazca.

Ak chcete vyrábať v Severnej Amerike pre Severnú Ameriku, pozrite sa, čo ponúka Rio South Texas. Náš tím v COSTEP vám rád pomôže. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte nás na lokalite www.costep.org alebo nás sledujte na @COSTEP.

