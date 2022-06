Rio South Texas: w samym sercu północnoamerykańskiego łańcucha dostaw

MISSION, Teksas, 17 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Ameryka Północna stanowi około 25% globalnego rynku konsumenckiego, jest też państwem, przez które przebiega droga międzystanowa nr 69 przecinająca terytorium Stanów Zjednoczonych z północy na południe, łącząca je z Kanadą i Meksykiem i stanowiąca jedną z głównych arterii łańcucha dostaw. Wzdłuż tej drogi usytuowano największe w Ameryce Północnej huby przemysłowe, jest to też międzynarodowy węzeł o znaczeniu kluczowym, zasilający arterię północnoamerykańskiego łańcucha dostaw. COSTEP przeanalizowało ostatnio dane dotyczące ruchu pojazdów dostawczych na granicy USA-Kanada i USA-Meksyk w 2019, 2020 i 2021 r. Analiza ruchu na wjazdach na międzystanową nr 69 na trasie USA-Kanada obejmowała dane dotyczące ruchu pojazdów w Detroit i Porcie Huron w Stanie Michigan, a także Buffalo-Wodospad Niagara w Stanie Nowy Jork. Analiza wjazdów na drogę międzystanową nr 69 na trasie USA-Meksyk obejmowała Laredo, Hidalgo/Pharr, Brownsville, Progreso, Rio Grande City oraz Roma, z których wszystkie znajdują się w regionie Rio South w Stanie Teksas.

W 2019 r. w regionie Stanu Michigan/Nowy Jork, odnotowano 3 254 623 wjeżdżających pojazdów ciężarowych, natomiast w regionie Rio South w Stanie Teksas – 3 412 118, co dowodzi, że są to najbardziej uczęszczane trasy przejazdów międzynarodowych pojazdów dostawczych na obu obszarach przygranicznych. Różnica między zajętością obu arterii była niewielka i wyniosła zaledwie 157 485 (4,8%). Wybuch pandemii w 2020 r. negatywnie odbił się na wymianie handlowej, ale w różnym stopniu. W 2020 r. odnotowano znaczący spadek ruchu pojazdów dostawczych w regionie Stanu Michigan/Nowy Jork do 2 917 738 pojazdów. W 2020 r. ruch pojazdów w regionie Rio South w Stanie Teksas wyniósł łącznie 3 387 816, co świadczy o znacznie mniejszym spadku, a różnica między ruchem pojazdów w obu regionach wzrosła do 470 078 pojazdów (16,1%) na korzyść Rio South w Stanie Teksas. Po ożywieniu gospodarki północnoamerykańskiej w 2021 r. odnotowano wznowienie aktywności, które przełożyło się na odnotowaną liczbę pojazdów przemieszczających się w regionie Stanu Michigan/Nowy Jork na poziomie 3 147 251, a w regionie Rio South w Stanie Teksas odnotowano łączny wzrost ruchu pojazdów na poziomie 3 739 519. Liczby te odzwierciedlają również wzrost różnicy w ruchu pojazdów między oboma regionami na korzyść Rio South w Stanie Teksas na poziomie 592 268 (18,8%).

Bezpośrednie porównanie danych liczbowych z 2021 r. z danymi z 2019 r. wykazało, że w porównaniu do 2019 r. w 2021 r. ruch pojazdów w regionie Stanu Michigan/Nowy Jork był mniejszy o 107 372 pojazdy (-3,3%). Dla porównania w 2021 r., liczba pojazdów w regionie Rio South w Stanie Teksas wzrosła do 327 401, o 9,6% więcej niż w 2019 r., co plasuje region Rio South w Stanie Teksas w samym sercu północnoamerykańskiego łańcucha dostaw.

Jeśli planują Państwo rozpoczęcie działalności produkcyjnej w Ameryce Północnej na rzecz gospodarki północnoamerykańskiej, warto zapoznać się z możliwościami, jakie oferuje region Rio South w Stanie Teksas. Zespół COSTEP chętnie będzie służył Państwu pomocą. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.costep.org lub śledzenia nas w mediach społecznościowych @COSTEP.

