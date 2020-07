RIS et Migros France lancent le premier point Inkcenter® à Thoiry

Le RIS InkCenter® dispose d'un système de recharge de précision breveté qui nettoie, remplit et teste chaque cartouche de manière professionnelle afin de garantir des performances irréprochables avec jusqu'à 60% d'économies par rapport à une nouvelle cartouche à chaque fois. Ce nouveau partenariat marque une nouvelle étape pour RIS dans le cadre de sa stratégie actuelle de développement sur le marché européen et de mise à disposition des services « Ink Bar » pour les acheteurs.

« Nous avons constaté un engagement et un succès continus de nos services de recharge d'encre en France au cours des dernières années. Notre partenariat avec Migros France nous permet de toucher une clientèle encore plus large qui aura désormais accès à un moyen pratique et abordable de recharger ses cartouches d'encre, tout en réduisant l'utilisation du plastique à usage unique », a déclaré David Lenny, président-directeur général de RIS. « La rentabilité est particulièrement importante pendant cette pandémie, nous sommes donc ravis d'avoir un partenaire solide comme Migros tandis que nous nous efforçons d'offrir aux consommateurs une encre et une clarté d'impression abordables et de haute qualité ».

Vincent Hormovitis, vice-président des ventes et du développement commercial chez RIS, a déclaré : « s'associer à Migros France pour l'installation de notre InkCenter® a été une étape importante vers l'offre aux clients d'une expérience d'achat plus complète et plus respectueuse de l'environnement en ces temps difficiles. Comme les consommateurs et les étudiants sont toujours invités à travailler à domicile dans de nombreux endroits et se tournent vers leurs imprimantes à domicile, Migros comprend la nécessité d'offrir une solution économique pour recharger les cartouches à jet d'encre ».

« Nous avons été immédiatement séduits par ce concept Bar à encre proposé par l'entreprise RIS. Il s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'entreprise en nous permettant d'offrir à nos clients un service responsable et écologique, de proposer une offre complémentaire et économique sur le segment des cartouches d'encre mais aussi de concrétiser notre recherche d'innovation en matière de produits et de services. Nous sommes convaincus que nos clients répondront favorablement à ce nouveau service proposé. Nous remercions les équipes commerciales, communication et informatique de l'entreprise RIS qui nous ont accompagnés efficacement tout au long de la mise en place de ce projet. » Christel Tardy, directrice filière non-alimentaire Migros France

À propos de RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) est le leader du secteur des services de recharge de cartouches d'encre sur site. Le kiosque breveté RIS InkCenter® est déployé dans plus de 500 points de vente de détail aux États-Unis, au Canada, et en Europe - notamment Auchan, Boulanger, Cora, Costco, Eco Store, E.Leclerc, Hyperburo, Hyper U, Intermarché, Media Markt, Migros, Saturn, Schiever et des librairies universités triées sur le volet. RIS offre aux clients une qualité d'impression inégalée, tout en garantissant des économies incroyables. RIS a été fondée en 2004 par d'anciens ingénieurs de HP dans le but de créer une meilleure solution d'impression pour les clients à un moindre prix. La société a son siège social à Carlsbad, en Californie. Pour plus d'informations, consultez le site www.Go2RIS.com .

À propos de Migros France

Migros France, acteur clé de l'économie locale du Grand Genève, propose des solutions équilibrées en faveur de la qualité de vie. Présent dans les secteurs de la grande distribution, du loisir, de la restauration et de l'hôtellerie, le Groupe compte sur ses deux hypermarchés de Thoiry et Etrembières, son supermarché de Neydens et son centre de loisirs et de commerce Vitam pour proposer une mixité d'usage unique en France.

Créée en 1993, Migros France, est la filiale de la coopérative Migros Genève, elle-même l'une des dix coopératives du Groupe Migros Suisse. Fondée en 1925, la société Migros est leader du commerce de détail de Suisse et le premier employeur privé du pays avec plus de 105 000 collaborateurs. Fort de ses 700 employés, répartis sur une centaine de métiers, Migros France s'attache à incarner et défendre les valeurs essentielles du Groupe Migros.

Sites du Groupe Migros France : www.migros.fr - www.vitam.fr

